Россиянам, добирающимся до Хэйхэ автотранспортом, придется тщательнее выбирать путь следования

В провинции Хэйлунцзян временно закрыто движение через 18 пунктов взимания платы на 7 скоростных автострадах. Эта мера принята в соответствии с запросами правительств нескольких городов провинции для предотвращения и контроля распространения коронавирусной инфекции.

Пункты взимания платы не работают на следующих скоростных автомагистралях: Пекин – Харбин: город Харбин, пункт Синьсин Харбин – Дунцзян: город Харбин, пункты Хойфа и Фанчжэн Суйфэньхэ – Маньчжурия: город Харбин, пункты Минсинь, Ябули, Имяньбо, Уцзими; город Цицикар, пункты Гунхэ и Цзяньхуа; город Муданьцзян, пункт Юнань Хэган – Далянь: город Муданьцзян, пункты Вэньчунь, Цзинбоху, Сихусиу Шуанляо – Нэньцзян: город Цицикар, пункты Фэндунь и Цзянцяо Цзяньсаньчжань – Хэйсязыдао: город Цзямусы – пункт Цяньшао Ичунь – Цицикар: город Суйхуа, пункт Цзяньхуа; город Хэйхэ, пункт Хунсин. Водителям транспортных средств в случае крайней необходимости рекомендуется двигаться через другие пункты взимания платы или выбирать иные маршруты передвижения. Информация о возобновлении движения будет доведена позже, сообщает правительство Амурской области.

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Екатерина PL