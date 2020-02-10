Единственный стадион Шимановска впервые за 46 лет капитально ремонтируют

В Шимановске полным ходом идет ремонт единственного городского стадиона «Локомотив». В 2019 году проходил первый этап – подготовительный. В этом году стартовал завершающий этап. Сейчас на территории завершается монтаж опорной стены, идет отсыпка подушки будущего фундамента.

Прежде чем приступить к ремонту, строители возводили опорную стену высотой 1 метр 80 сантиметров на всю длину из 550 фундаментных блоков, на которой и будет строиться стадион, а также дренаж по всему периметру с отводом воды в реку Пера.

Далее на стадионе пройдут работы по благоустройству территории: поля, беговых дорожек, баскетбольных и футбольных площадок. Приведут в порядок площадку для прыжков, площадку для метания копья, место для толкания ядра, трибуну для зрителей, душевые кабины и туалет.

На ремонт стадиона потратят почти 70 миллионов рублей. Деньги выделены из областного и городского бюджетов в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

В последний раз на стадионе делали косметический ремонт. Это было 12 лет назад. Обновлённый «Локомотив» планируют открыть в августе этого года. Такой подарок сделают горожанам к 110-летнему юбилею города Шимановска.

«Локомотив» – единственный городской стадион общего пользования, не считая пришкольных стадионов. На нём занимаются обычные горожане и тренируются спортсмены из местных спортшкол и секций. Городские власти планируют на отремонтированном стадионе провести спартакиаду городов и районов области в следующем году.

В этом году на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» направят 316,9 миллионов рублей.

В прошлом году в ходе этой государственной программы власти выделили почти 417 миллионов рублей из бюджетов трёх уровней. Это на 38 % больше, чем годом ранее.

Более 85 миллионов рублей были направлено «Региональному центру спортивной подготовки» на участие сборных в межрегиональных соревнованиях, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Кроме этого, средства были направлены на реализацию программ спортивной подготовки государственных учреждений Амурской области, в том числе Амурской областной спортшколой на трех отделениях были подготовлены 7 кандидатов в мастера спорта и 16 перворазрядников; в школе олимпийского резерва на 7-ми отделениях, в этом году 24 спортсмена получили первый разряд, 18 – стали кандидатами в мастера спорта. Всего по олимпийским видам спортивную подготовку в Приамурье проходят 909 атлетов, по неолимпийским – 235, 16 – по спорту глухих.

Более чем в 90 миллионов обошлось совершенствование материально-технической базы – это проведение ремонта на спортивных сооружениях в Белогорске, капремонт пришкольного стадиона в Серышево, капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ и стадиона в Константиновке; капитальный ремонт стадиона в Ивановке и приобретение спортивного инвентаря для СОК «Олимпик» в Тамбовке. 13 миллионов рублей потратили на проведение спортивных мероприятий.

Развивать спорт в Приамурье помогает и программа «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В прошлом году на её реализацию Амурской области выделили 80 миллионов рублей. Выделенные средства потратили на укрепление материально-технической базы, строительство 8 малых спортивных площадок для выполнения испытаний ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

На 5 миллионов рублей обновили материально-техническую базу в спортивных школах Приамурья. «Спорт – норма жизни» позволила переоснастить областную спортшколу, школу олимпийского резерва, спортшколы городов Свободный, Белогорск и Тында. Благодаря выделенным средствам удалось не только обновить материально-техническую базу, но и оплатить поездки на соревнования для спортсменов и их учебно-тренировочные сборы.

В этом году в рамках проекта «Спорт - норма жизни» в регионе закупят 4 комплекта спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок ГТО. Они появятся в Райчихинске, Мазановском, Сковородинском и Тындинском районах. Спортшколы получат 5 миллионов рублей на обновление материально-технической базы.

В 2020-2021 годах по 25 миллионов рублей получат города Свободный и Тында на усовершенствование материально-технической базы по хоккею.

В Приамурье развивается более 80 видов спорта, в том числе 5 базовых (легкая атлетика, спортивная борьба, самбо, киокусинкай и спорт глухих), наиболее массовые – волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, плавание, различные виды единоборств, фитнес.

Ведут свою работу 13 учреждений спортивной подготовки и 1 региональный центр спортивной подготовки. В системе дополнительного образования действуют 17 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Общий охват детей и молодежи в учреждениях спортподготовки и учреждениях дополнительного образования составляет более 15 000 человек по 35 видам спорта.

В основной состав сборных команд Амурской области включены 302 человека, в юниорский – 319 человек, в юношеский – 427 человек по 30 видам спорта (всего 1 048 человек), членами сборных команд Российской Федерации на текущий момент являются 25 амурчан по 8 видам спорта, сообщает областное правительство.