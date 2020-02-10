Ребенка-инвалида из Благовещенска взяла под опеку семья из Санкт-Петербурга

Тогда руководство учреждения надеялось найти для ребенка-инвалида родителей, но шанс на это с учетом патологий малыша был небольшим. У мальчика – врожденный стеноз трахеи и пищевода, по этой причине он дышал через трахеостому, а питание осуществлялось через гастростому.

«Но у мальчика при этом полностью сохраненный интеллект и необыкновенное жизнелюбие, которое, кажется, становится ещё больше после очередных страданий в болезни. Он весёлый, жизнерадостный, доверчивый, ласковый и неугомонный. И ему очень нужна мама», – такое сообщение распространяли в социальных сетях сотрудники Благовещенского дома ребенка.

И вот спустя менее чем полгода после публикаций о Виталике стало известно, что опеку над ним оформляет семья из Санкт-Петербурга.

«Он нам сразу приглянулся внешне, он чем-то похож на нас, на наших детей. Светленький, немножко рыжеватый. Похож чертами лицами, улыбкой, даже есть фото, где дочки так же зажимают губу и улыбаются как он. Первостепенно выбираешь по таким чертам, видишь что-то родное», – рассказала корреспонденту агентства Юлия Слободян. В конце недели вместе с ребенком, который в этой семье стал третьим, Юлия улетела в Санкт-Петербург.

«Нам очень хочется дать шанс Виталику жить в семье любимым ребенком, он и так уже настрадался для своих пяти лет. Очень хочется, чтобы он чувствовал себя комфортно, чтобы у него были мама, папа, сестрички, бабушки, чтобы о нем заботились, любили его… Мы надеемся, что сможем его полностью восстановить, и он вырастет полноценным... Все это возможно, у него не самый сложный случай. Мы понимаем, что это все тяжело, много работы…Но а как бросить человека в беде? Нужно, чтобы кто-то его взял под крыло», – добавляет Юлия Слободян.

«Это были единственные люди, которые пожелали забрать нашего Виталика. Если бы его не забрали, мы должны были бы уже в марте передать его в другое учреждение. Вероятно, в Малиновский дом-интернат, – рассказала заместитель главного врача Благовещенского дома ребенка Наталья Игнатенко. – Тогда шансов на развитие было бы немного. То, что произошло – это великое счастье». Как добавляет Наталья Леонидовна, в устройстве Виталика очень помог благотворительный фонд «Дорога жизни».

Интервью с Юлией Слободян, которая стала опекуном 5-летнего Виталика, можно прочитать на Амур.life.