Жителям Благовещенска расскажут, как создать и развивать свой проект

15 февраля в Благовещенске состоится бесплатная лекция руководителя федерального образовательного проекта «Другой университет» Богдана Литвинова. Ее тема – «Проектное планирование в новых реалиях».

Лекция будет проходить в общественном пространстве «Точка кипения» по адресу: улица Ленина, 139, начало в 16:00. Она станет завещающей в первом сезоне федерального проекта #Другой университет, который стартовал в мае 2019 года.

«Участникам расскажут о стратегии и актуальности создаваемого продукта, проектоориентированности, а также о грантовой поддержке проектов на разных уровнях», – говорится в сообщении амурского отделения общественной организации «Молодая гвардия». «На лекции расскажут о том, как создаются проекты, как создать свой проект и как его развивать. Как действительно добиться того, чтобы он реализовался», – пояснили ИА «Амур.инфо» в амурском отделении «Молодой гвардии».

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке: leader-id.ru/event/42696. Максимальное количество слушателей лекции ограничено. Телефон для справок: 8-914-585-07-63 (Анжелика).