Благовещенская епархия принимает жалобы от родителей школьников

Благовещенская епархия открыла горячую линию по выбору модулей «Основ религиозных культур и светской этики». Родители школьников смогут пожаловаться на навязывание тех или иных модулей курса. По мнению епархии, школы зачастую лоббируют конкретный модуль – «Основы светской этики», не давая мамам и папам возможность сделать выбор самостоятельно.

Весной во всех общеобразовательных школах страны проходят родительские собрания третьих классов, посвященные выбору модулей «Основ религиозных культур и светской этики» на предстоящий учебный год. Это обязательный предмет в учебной программе 4 класса, предусматривающий вариативность обучения. Он включает шесть альтернативных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».

Правом выбора одного из шести модулей для каждого конкретного ребенка обладают его родители, исходя из мировоззренческих и культурных потребностей своей семьи, отмечают в епархии. «Задача школы состоит в том, чтобы обеспечить родителям свободный выбор, а детям – качественное преподавание модулей. Но, к сожалению, со стороны администрации отдельных учебных заведений установленный порядок иногда нарушается. Как правило, руководство школы настаивает на выборе модуля "Основы светской этики" (ОСЭ), ссылаясь на нехватку учебников или отсутствие педагогов по другим модулям. Такая позиция, во-первых, является намеренной дезинформацией родительского сообщества, а во-вторых – грубейшим нарушением действующего законодательства», – сказали в епархии.

Как сообщили в епархиальном управлении, в прежние годы подобные случаи выявлялись и в Амурской области – поступали жалобы от родителей, желавших выбрать модуль «Основы православной культуры», но столкнувшихся с давлением школьного руководства. В этом году для оперативного реагирования на подобные случаи при епархиальном отделе религиозного образования и катехизации создана горячая линия. Сообщить о нарушении своих прав и получить консультацию специалиста родители амурских третьеклассников могут по телефону: 8-914-578-04-09 или адресу электронной почты: blagorok@mail.ru.