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сегодня, 17:30 10

Благовещенская епархия принимает жалобы от родителей школьников

Благовещенская епархия принимает жалобы от родителей школьников
Фото: www.chita.ru

Благовещенская епархия открыла горячую линию по выбору модулей «Основ религиозных культур и светской этики». Родители школьников смогут пожаловаться на навязывание тех или иных модулей курса. По мнению епархии, школы зачастую лоббируют конкретный модуль – «Основы светской этики», не давая мамам и папам возможность сделать выбор самостоятельно.

Весной во всех общеобразовательных школах страны проходят родительские собрания третьих классов, посвященные выбору модулей «Основ религиозных культур и светской этики» на предстоящий учебный год. Это обязательный предмет в учебной программе 4 класса, предусматривающий вариативность обучения. Он включает шесть альтернативных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».

Правом выбора одного из шести модулей для каждого конкретного ребенка обладают его родители, исходя из мировоззренческих и культурных потребностей своей семьи, отмечают в епархии. «Задача школы состоит в том, чтобы обеспечить родителям свободный выбор, а детям – качественное преподавание модулей. Но, к сожалению, со стороны администрации отдельных учебных заведений установленный порядок иногда нарушается. Как правило, руководство школы настаивает на выборе модуля "Основы светской этики" (ОСЭ), ссылаясь на нехватку учебников или отсутствие педагогов по другим модулям. Такая позиция, во-первых, является намеренной дезинформацией родительского сообщества, а во-вторых – грубейшим нарушением действующего законодательства», – сказали в епархии.

Как сообщили в епархиальном управлении, в прежние годы подобные случаи выявлялись и в Амурской области – поступали жалобы от родителей, желавших выбрать модуль «Основы православной культуры», но столкнувшихся с давлением школьного руководства. В этом году для оперативного реагирования на подобные случаи при епархиальном отделе религиозного образования и катехизации создана горячая линия. Сообщить о нарушении своих прав и получить консультацию специалиста родители амурских третьеклассников могут по телефону: 8-914-578-04-09 или адресу электронной почты: blagorok@mail.ru.

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#религия #школа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Какие проблемы-открывайте воскресные школы при храмах,- и бог вам в помощь...

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад

    Лоббируют - и правильно делают. У нас церковка пока еще отделена от государства. И нЕчего в школу религиозную культура тащить. Кто хочет своих детей воцерковлять - вэлкам в храмик.

  • full

    full
    1 час назад

    Ну ладно, вот обнаружился этот факт навязывания, и что? Приходило гестапо и сильно ругалось?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    46 минут назад

    Дурацкий ненужный предмет. Лучше пусть черчение вернут в школы. А то дети при сдаче ЕГЭ чертить не умеют

  • ВиталийН

    ВиталийН
    41 минута назад

    Я считаю, что учить этике (в том числе, сквозь призму конкретных религий) НЕ нужно. Нужно в обязательном порядке изучать психику. Это особенность человека, а людям её не поясняют. Все мы прошли через колоссальный дискомфорт в детстве - выучивание (вымучивание) стихотворения из учебника. Вот он конкретный и теоретический, и практический предмет "исследования". Даже маленький человек должен знать свои (!) психические процессы и состояния.

  • Дукла

    Дукла
    29 минут назад

    надо убрать этот предмет из школьного курса-религия это источник кровавых конфликтов

  • full

    full
    21 минута назад

    Дукла

    надо убрать этот предмет из школьного курса-религия это источник кровавых конфликтов



    Абсолютная истина. Факультативный курс истории религий более чем достаточен.

  • Di

    Di
    18 минут назад

  • retrogr

    retrogr
    14 минут назад

    а почему нет основ атеизма? что за ущемление прав и свобод

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    full

    Дукла

    надо убрать этот предмет из школьного курса-религия это источник кровавых конфликтов



    Абсолютная истина. Факультативный курс истории религий более чем достаточен.



    Так и начинали с факультатива, который со скоростью света перешел в обязаловку. А нынешняя "забота" - попытка имеющуюся слабенькую альтернативу религиозным модулям, задавить?...

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