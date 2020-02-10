В Приамурье начался сезон замеров коммунальных отходов

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С 10 февраля в четырех муниципальных образованиях Амурской области – в городах Благовещенск, Райчихинск, Сковородино и в Ивановском районе – начались сезонные замеры образования твёрдых коммунальных отходов. Организатор мероприятия – государственное бюджетное учреждение Амурской области «Экология».

В связи с неоднократными обращениями предпринимателей в адрес правительства области по поводу завышенных нормативов образования ТКО власти приняли решение о проведении контрольных замеров коммунальных отходов. В рабочие группы, проводящие замеры, вошли представители предпринимательского сообщества, общественных организаций и региональных операторов.

Согласно методике, замеры будут проводить в течение 7 дней на протяжении четырех сезонов (зима, весна, лето, осень). Результаты направят в Москву в Академию коммунального хозяйства имени Памфилова. На основании представленных данных специалисты произведут расчеты, которые будут использованы в корректировке нормативов по обращению с отходами для объектов общественного назначения. сообщает областное правительство.