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сегодня, 17:46 0

Для жителей и гостей Харбина введен талонный режим на передвижение

Для жителей и гостей Харбина введен талонный режим на передвижение
Фото: Biang.ru

Народное правительство правительство Харбина ужесточило передвижение по городу. Жителей и гостей города будут выпускать из микрорайонов один раз в два дня по специальным талонам.

По сообщению информационного портала Biang.ru, в Харбине введен особый режим для перемещений по городу в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Населению большинства жилых территорий были выданы талоны, которые дают право на выход один раз в два дня. Действовать такой режим будет как минимум до 1 марта 2020 года.

Об этом стало известно из китайского мессенджера WeChat, где россияне, проживающие в Харбине, предупреждают соотечественников о жестких мерах городских властей. Речь идет о введенном в Харбине закрытом режиме в связи с обострением заболевания. Жительница Владивостока в одной из групп сообщила: «Если вы приехали в Харбин, то по дороге из аэропорта домой закупайтесь в супермаркете. Мы затарились в Metro. Из жилых районов выпускают по одному человеку из квартиры раз в два дня по специальным талонам».

Автор поста из жилого комплекса в районе Наньган Харбина, где она ныне проживает, пояснила, что работники местного домоуправления вручили ей бутылку спирта и специальные талоны, по которым они имеют право выходить за пределы района проживания один раз в два дня до 1 марта. Фото талона девушка опубликовала в группе WeChat.

Кроме этого, народное правительство Харбина распространило правила для тех, кто только прибыл в город. Согласно инструкции, жители должны добровольно находиться в карантине в течение 14 суток. Причем в этот период домоуправление может совсем запретить выходить из дома.

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#коронавирус в Китае

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