Амурчанин пытался дать крупную взятку судебному приставу

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Жителя Тынды будут судить за крупную взятку должностному лицу. Мужчина передал деньги судебному приставу-исполнителю, чтобы тот снял арест с имущества.

Согласно материалам уголовного дела, это случилось в ноябре прошлого года. Амурчанин передал часть взятки в 150 тысяч рублей, ее общая сумма – 200 тысяч рублей. Пристав должен был снять арест с принадлежащего обвиняемому имущества, наложенного в рамках исполнительного производства. Однако тот заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. В момент передачи взятки обвиняемый задержан в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Мужчину заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление СКР.