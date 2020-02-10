В День помощи диким животным благовещенцев приглашают их покормить

11 февраля, в День помощи диким животным, в Амурском биолого-туристическом центре, который многие помнят как юннатку, решили провести акцию помощи питомцам и приглашают всех неравнодушных не просто посетить центр, но и принести угощение животным. Об этом директор центра Ольга Сорокина рассказала в программе «Простые вопросы».

«У нас содержится около 140 особей, и в месяц на питание уходит около 350 тысяч рублей. Мы организовали такую акцию, чтобы обратить внимание на диких животных, на их сохранение и бережное отношение к ним», – рассказала Ольга Анатольевна.

В биолого-туристическом центре посетителям покажут своих питомцев, среди которых медведи, волки, рыси, обезьяны; с прошлого года в центре живет изюбр. Многие попали сюда искалеченными, с травмами, либо совсем маленькими и уже не смогут выжить в дикой природе.

Руководство центра приглашает всех желающих помочь обитателям этих стен пережить остаток зимы и принести с собой лакомство – мясо, рыбу, овощи и фрукты, а для медведей, например, сгущенное молоко.

Но содержание животных – не единственное направление работы Амурского биолого-туристического центра. Чем заняты сотрудники этого учреждения, Ольга Сорокина также рассказала в программе.