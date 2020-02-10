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10февраля
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сегодня, 16:36 0

Амурчан приглашают на второй этап турнира по зимнему дрифту

Амурчан приглашают на второй этап турнира по зимнему дрифту
Фото: instagram.com/sdsblg

16 февраля на территории Чигиринского водохранилища пройдет 2-й этап открытого турнира Благовещенска по зимнему дрифту Winter Cup 2020. Квалификационные заезды начнутся в 11:00. Для зрителей вход бесплатный.

«Ожидается, что к борьбе присоединятся пилоты из городов Амурской области и Хабаровского края», – сообщает в Инстаграме организация по развитию автомобильного спорта «СпортДрифтСерия».

Для зрителей на месте проведения соревнований будет оборудована теплая палатка с горячим чаем и кофе. Кроме того, амурчане смогут следить за ходом 2-го этапа турнира, не покидая автомобилей. Для этого нужно настроить радиоприемники на волну 90.0 FM (действует только на территории проведения соревнований).

Задать интересующие вопросы можно по телефону 464-000.

Первый этап турнира прошел 18 января.

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#спорт #транспорт

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