До 75 миллионов рублей за дом: обзор коттеджей, выставленных на продажу в Благовещенске

За 75 миллионов рублей можно купить коттедж на берегу реки, с отдельным гостевым домиком, бассейном с подогревом и другими постройками. А за 8 миллионов - двухэтажный коттедж с шикарным ремонтом, бассейном и беседкой во дворе. «Гильдия риэлторов Приамурья» подготовила обзор коттеджей по Благовещенску и пригороду.

Самый дорогой коттедж

75 миллионов рублей просят за одноэтажный особняк на берегу Зеи. Дом площадью 390 квадратных метров сделан из кирпича, на участке в 30 соток расположены также бассейн с подогревом и системой водоочистки, гараж на два автомобиля. В коттедже три санузла, установлена система «Умный дом», все коммуникации центральные. Есть отдельный гостевой дом (73 «квадрата»).

От 30 миллионов рублей и выше

В Чигирях можно найти варианты подешевле, но не менее шикарные. Так, на улице Рябиновой продается двухэтажный коттедж из бруса площадью 420 квадратных метров, по цене 43 миллиона рублей. В нем также установлена система «Умный дом», на участке в 30 соток - русская баня с парной и купелью, теплая беседка с мангалом, экологичная детская площадка, гостевой гараж, бассейн с раздвижной крышей.

В ценовом диапазоне от 30 миллионов рублей и выше на продажу в Благовещенске и пригороде выставлено не больше десятка объектов.

От 20 до 30 миллионов рублей

В два раза больше объявлений о продаже коттеджей стоимостью 20-30 миллионов рублей.За 21 миллион рублей можно купить шикарный дом в центре Благовещенска - на ул. Комсомольская-Амурская. В доме два этажа, есть техническая возможность пристроить третий. Площадь 190 квадратных метров.

Отличается коттедж тем, что к нему пристроены помещения: для кафе на два этажа на 100 квадратных метров, такой же площади мастерская и подсобка под пекарню (40 квадратов). Есть летняя кухня с большим залом и двумя кабинками, фундамент под баню.

От 10 до 20 миллионов рублей

Если у вас есть сумма от 10 до 20 миллионов рублей, и вы планируете покупку собственного дома, то на выбор у вас будет около сотни вариантов. За 12,5 миллионов рублей можно приобрести симпатичный коттедж площадью 188,7 квадратных метров (плюс мансарда) в районе улиц Ленина-Нагорная. Участок 12 соток, утепленный гараж на две машины со смотровой ямой и погребом.

Дома до 10 миллионов рублей

Подобрать дом до указанной суммы проще, чем найти коттедж дороже - на популярных сайтах объявлений в заданном диапазоне предложено больше 800 вариантов.

Вот двухэтажный дом площадью 148 квадратных метров во Владимировке, который стоит 8 миллионов рублей.Земельный участок 15 соток, и на нем уместились баня, беседка, каркасный бассейн.

На миллион дешевле стоит двухэтажный коттедж из сэндвич-панелей в селе Чигири. 158 квадратных метров дом и 15 соток земли. На участке есть бассейн, беседка с кирпичным мангалом, вольер для собак и детская площадка.

Еще на полмиллиона дешевле можно приобрести дом во Владимировке на 360 квадратных метров. С сауной и бассейном на первом этаже, бильярдной и жилыми комнатами на втором и строящейся мансардой. Участок 15 соток, есть гараж.

К вопросу о ценах

Известно, что на стоимость недвижимости влияют ее расположение, материалы, из которых она создана, квадратура, класс жилья, состояние. С домами все немного сложнее - цена складывается из стоимости земли, на котором стоит жилое здание, материалы и его площадь, наличие и качество дополнительных построек, коммуникации и «начинка» дома. Большинство собственников ориентируются на сумму, вложенную в строительство и обустройство дома. Правда, не всегда можно продать дом, цена на который установлена таким образом.

Как отмечают агенты по недвижимости, коттеджи до 10 миллионов рублей продать легче. Пусть долго, но все же продажи совершаются. Более дорогие объекты могут годами ждать своих хозяев.