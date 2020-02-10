В Циолковском пластиковый мусор решили собирать отдельно

Фото: ЗАТО Циолковский

В ЗАТО Циолковский решили наладить раздельный сбор твердых бытовых отходов. Пока специальные контейнеры для пластика, выполненные в виде решетчатых металлических «домиков», установили на двух контейнерных площадках космического города.

«Наш город, хоть и крохотный, но уже ступил на путь рационального и экологичного пользования природными ресурсами... Сегодня вызвало умиление: бабулечка, опираясь на палочку, старательно пыталась поместить пластиковую бутылку именно сюда, в отдельный контейнер для мусора, предназначенный специально для сбора такого вида отходов... И ведь поместила! Хотя контейнер был заполнен "по самое-самое")). На данный момент ёмкость освобождена, очищена и ждёт своих новых поступлений). Ещё раз спасибо всем, кто понимает необходимость и важность раздельного сбора ТКО и своими действиями показывает пример другим», – пишут в официальном инстаграм-аккаунте Циолковского.

На предложение собирать пластик отдельно жители уже откликнулись. «Давайте больше таких контейнеров по территории ЗАТО, идея хорошая!!!», – пишут подписчики и интересуются, как будет перерабатываться собранный пластик.

«Пластик, убранный из специально отведенных для него контейнеров, не везется на общий полигон, а собирается в гаражном боксе. Варианты дальнейшей судьбы пластика еще прорабатываются. Возможно, будет приобретено оборудование для его переработки (хотя бы небольшое). А возможно, пластик будет складироваться, прессоваться и отвозиться в пункт сдачи», – поясняется в аккаунте.

К обсуждению присоединился и глава Циолковского. Сергей Левицкий сообщил, что в этом году все контейнерные площадки в космическом городе будут благоустроены и на всех будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора (пока только пластика).

В управлении ЖКХ администрации ЗАТО Циолковский сообщили, что пластиковый мусор вывозят по мере накопления, минимум дважды в неделю. «Отклик есть, особенно пенсионеры стараются, эти контейнеры пустыми не стоят – рассказала ведущий специалист управления Юлия Мельникова. – У наших жителей просто нужно выработать привычку».