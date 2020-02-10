В России мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных колл-центров сообщают клиентам банков о поступлении запроса на закрытие счета и предлагают «спасти» деньги.

О модифицированном скрипте (сценарии общения) уже знают в ЦБ и крупных российских банках. Эксперты отметили, что раньше аферисты маскировались под службу безопасности банка и пугали россиян блокировкой счета из-за подозрительных транзакций, а теперь сообщают о поступившем запросе на закрытие счета.

Затем мошенники попросят уточнить персональные данные для перевода средств на «безопасный счет», объясняют в ЦБ. По словам специалистов, злоумышленники часто меняют скрипты и могут представиться кем угодно — от сотрудников служб безопасности банков до соцслужб, пенсионного фонда, представителей СМИ.

Как рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель крупного банка, некоторые кредитные организации с небольшим количеством клиентов иногда могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.

Эксперты напомнили, что во избежание хищения средств клиент никогда не должен сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из СМС или реквизиты своей карты.