В России мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных колл-центров сообщают клиентам банков о поступлении запроса на закрытие счета и предлагают «спасти» деньги.
О модифицированном скрипте (сценарии общения) уже знают в ЦБ и крупных российских банках. Эксперты отметили, что раньше аферисты маскировались под службу безопасности банка и пугали россиян блокировкой счета из-за подозрительных транзакций, а теперь сообщают о поступившем запросе на закрытие счета.
Затем мошенники попросят уточнить персональные данные для перевода средств на «безопасный счет», объясняют в ЦБ. По словам специалистов, злоумышленники часто меняют скрипты и могут представиться кем угодно — от сотрудников служб безопасности банков до соцслужб, пенсионного фонда, представителей СМИ.
Как рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель крупного банка, некоторые кредитные организации с небольшим количеством клиентов иногда могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.
Эксперты напомнили, что во избежание хищения средств клиент никогда не должен сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из СМС или реквизиты своей карты.
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