Очередной временный коридор Благовещенск – Хэйхэ откроется 11 февраля
Во вторник, 11 февраля, откроется очередной временный транспортный коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Он будет работать с 14:00 до 16:30.
По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию в этот раз планируют около 20 россиян.
Каждому из них, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.
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