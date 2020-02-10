Очередной временный коридор Благовещенск – Хэйхэ откроется 11 февраля

Фото: Правительство Амурской области

По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию в этот раз планируют около 20 россиян.

Каждому из них, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.