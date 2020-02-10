Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 0

Очередной временный коридор Благовещенск – Хэйхэ откроется 11 февраля

Очередной временный коридор Благовещенск – Хэйхэ откроется 11 февраля
Фото: Правительство Амурской области

Во вторник, 11 февраля, откроется очередной временный транспортный коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Он будет работать с 14:00 до 16:30.

По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию в этот раз планируют около 20 россиян.

Каждому из них, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.

Просмотров всего: 255

#Китай #коронавирус в Китае #таможня

распечатать


Общество

Коронавирус принес серьезные убытки благовещенским туроператорам
Общество

Коронавирус выбил слабое звено из списка миллиардеров Forbеs
Общество 7

Машины привезли в Приамурье из КНР овощи и материалы для ГПЗ
Общество 18

Амурские студенты жалуются на репрессии в Хэйлунцзянском университете из-за коронавируса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь