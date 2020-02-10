На отдых и оздоровление амурских детей выделено 282 миллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

На отдых и оздоровление 80 тысяч амурских детей в этом году из областного бюджета выделено 282 миллиона рублей, что на полтора миллиона больше, чем было предусмотрено год назад. Такая информация прозвучала 10 февраля на совещании членов областной межведомственной оздоровительной комиссии.

Отдых и занятость юных амурчан во время каникул – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона. Перед членами комиссии стоят три основные задачи: сохранить охват детей летним отдыхом и оздоровлением на уровне прошлого года, максимально вовлечь в данное направление ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечить безопасность детей во всех формах оздоровления и занятости.

«Органам местного самоуправления необходимо принять исчерпывающие меры по вовлечению наибольшего числа детей в мероприятия оздоровительной кампании с целью их безопасного пребывания в каникулярное время. Необходимо, чтобы дети были максимально заняты в период каникул и находились под присмотром», – сказала зампред правительства региона – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Большое внимание на совещании уделили компенсации стоимости путевок в летние лагеря. В этом году на данную статью расходов из областного бюджета выделено 45,8 миллиона рублей, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области. Минимальный уровень компенсации для детей работающих граждан за счет средств субсидий из областного бюджета составит 14 % от средней стоимости путевки в загородные лагеря. Что касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания.

Как было отмечено, в 2020 году компенсация стоимости путевок в летние лагеря Амурской области увеличится. Если в последние пять лет размер выплат рассчитывался, исходя из 25 тысяч рублей, то в этом году в связи с ростом цен на продукты расчет будет происходить исходя из суммы в 27 тысяч рублей.

Этим летом в Амурской области будут работать свыше 300 детских лагерей.

«Огромная просьба к родителям. Обращайте внимание на то, куда вы отдаете своего ребенка. Это должны быть только проверенные организации, которые прошли специальную проверку надзорных органов. Сведения о них будут внесены в специальный реестр, который позднее появится на сайте министерства образования и науки Амурской области», – подчеркнула Светлана Яковлева.

Помимо этого, в ходе заседания были рассмотрены изменения в законодательстве в части организации оздоровительной кампании, а также вопросы, связанные с организацией медицинского обслуживания, питания, безопасности и другие.

В заключение совещания его участники утвердили план работы областной межведомственной оздоровительной комиссии.