На Пхукете при столкновении катеров с туристами погибли дети из России

В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России. ЧП произошло утром 10 февраля.

На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. В результате происшествия погибли двое маленьких россиян – шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет», — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Также пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8-10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.