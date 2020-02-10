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сегодня, 16:05 1

На Пхукете при столкновении катеров с туристами погибли дети из России

На Пхукете при столкновении катеров с туристами погибли дети из России
Фото: РИА Новости / Евгений Беленький

В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России. ЧП произошло утром 10 февраля.

На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. В результате происшествия погибли двое маленьких россиян – шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет», — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Также пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8-10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.

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#дети #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    47 минут назад

    Вот и отдохнули...

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