Минобороны создаст мультимедийный музей «Дорога памяти»

Министерство обороны России приступило к реализации уникального проекта по созданию мультимедийного музея «Дорога памяти». Его базу может пополнить каждый желающий.

По сообщению официального сайта Министерства обороны России, Центральный музей Вооруженных Сил РФ реализует глобальный проект, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков, партизан, работников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда, военных корреспондентов и других участников Великой Отечественной войны, внесших свой вклад в победу над фашистскими захватчиками.

Собранные материалы и фотографии войдут в галерею «Дорога памяти», которые будут демонстрироваться на огромных мультимедийных экранах. Кроме этого, в музейную экспозицию войдут уникальные экспонаты из запасников центрального музея Минобороны, их покажут впервые. Мультимедийный музей построят к 75-летию Великой Победы возле главного храма ВС России, который расположен на территории парка «Патриот» в районе подмосковной Кубинки.

В формировании базы мультимедийного музея может поучаствовать каждый. Для того чтобы фото и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию, необходимо загрузить их на сайт «Дорога памяти». На данный момент загружены данные почти о 500 тысячах героев войны 1941-1945 годов.