Коронавирус принес серьезные убытки благовещенским туроператорам

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О серьезных проблемах говорят те благовещенские туроператоры, у которых богато представлено китайское направление. Не всех желающих отдохнуть в Китае, получается перенаправить на другие курорты. Сказалось и психологическое напряжение, которое отбило у некоторых желание куда-либо уезжать. Из-за простоя без работы остались многие сотрудники турагентств, которых отправили в отпуск за свой счет.

В «Магазине горящих путевок» «Амур.инфо» сообщили, что сейчас некоторые офисы туроператора закрыты, сотрудники находятся в вынужденных отпусках. В компании говорят, что им повезло – в то время, когда границу закрыли, их туристов не было на маршрутах.

Туристы, которые хотели ехать в Китай, переориентировались на другие страны Азии, к примеру во Вьетнам и Таиланд. Спрос на эти страны начал расти у тех, кто хотел поехать в отпуск зимой. Те, кто планировал поездки на более позднее время, еще окончательно не определились, стоит ли вообще покидать Россию.

К Вьетнаму, кстати, у амурских туристов сейчас наоборот, более благожелательное отношение. Как пояснили в агентстве, это связано с тем, что в страну не пускают тех, кто побывал в Китае. Срок карантина – 14 дней. Ограничение распространяется, в том числе и на граждан, которые были на территории Китая транзитом, то есть, в ожидании пересадки на следующий рейс.

Ситуация с временным закрытием китайского направления в туризме сказалась на объеме отдыхающих, и как следствие, на финансовом положении оператора. Всем, кто купил путевки в КНР, пришлось вернуть деньги. Сейчас в компании даже думают о закрытии одного офиса на Благовещенской таможне.

В турбюро «Дальневосточный Феникс» вынуждены отправить всех гидов и половину менеджеров в отпуска. Те, кто уже успел использовать право на отдых, остался без содержания. Туристов, которые оплатили путевки в Китай, стараются переориентировать на другие направления. Чартерная программа на Вьетнам пока осталась без изменений, есть возможность вылета в Таиланд. Есть и те, кто согласился поменять Китай на российские курорты.

«Проблема в том, что у нас Китай безвизовый, – объясняет ситуацию исполнительный директор "Дальневосточного Феникса" Светлана Кивал. – Бывает, человек не настроен оформлять, допустим, шенгенскую визу, потому что это целая процедура, которая требует времени. Многие не успевают оформить визу физически. Мы стараемся найти ко всем индивидуальный подход. Некоторые, кто согласился ехать из Москвы, соглашаются даже на Турцию, хотя сейчас там не сезон. Турецкое направление у нас работает круглый год и пользуется популярностью».

Меньше от последствий коронавируса пострадали туристические агентства. Так, в «Студии туризма "Компас"» пояснили, что турагенты сами группы в Китай не возят, этим занимаются туроператоры.

«У нас были забронированы вылеты в город Санья, теперь ждем возврата средств от оператора, – рассказывает руководитель агентства Оксана. – Мы больше столкнулись с психологической проблемой. У людей появилось напряжение из-за информации об эпидемии. Особенно это было заметно в первые недели после закрытия границы. Многие отказывались от туров в Азию. Сейчас все успокоились, паника ушла, и амурчане чаще делают выбор в пользу отдыха в теплом климате. Так что спрос на такие страны, как Таиланд или Вьетнам у нас сейчас даже увеличился».