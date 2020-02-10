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Коронавирус выбил слабое звено из списка миллиардеров Forbеs

Коронавирус выбил слабое звено из списка миллиардеров Forbеs
Фото: lofficielitalia.com

Список миллиардеров из-за коронавируса покинул глава компании Canada Goose. Эта фирма производила пуховики и верхнюю одежду. Теперь состояние Дани Рейсса не превышает 900 миллионов долларов.

Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов. Последней каплей стал квартальный отчет, который компания опубликовала в минувшую пятницу. В нем отмечались риски из-за распространения коронавируса. В результате, акции Canada Goose обвалились на 4 %. Состояние генерального директора Рейсса сократилось до 874 миллионов долларов.

Ранее инвесторы охотно вкладывали деньги в акции Canada Goose, отмечает Forbes. Но затем на рынке возникла обеспокоенность из-за замедления роста бизнеса, сокращения запасов и возможные скандалы, которыми грозят компании защитники живой природы. Они вменяют компании в вину использование натурального меха койотов для капюшонов. В прошлом году акции Canada Goose подешевели на 42 %.

Дани Рейсс владеет почти 20 % акций компании. Впервые он вошел в рейтинг миллиардеров Forbes в марте 2019 года. Тогда его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов США, сообщает «Российская газета», со ссылкой на Forbes.

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#коронавирус в Китае #финансы

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