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сегодня, 15:47 0

В селе Амурской области похищенного мужчину увезли в багажнике

В селе Амурской области похищенного мужчину увезли в багажнике
Фото: pixabay.com

В Приамурье полицейские спасли 35-летнего мужчину, которого похитили двое молодых людей. Происшествие случилось в ночь на 8 февраля.

К правоохранителям обратилась жительницы села Нижние Бузули Свободненского района. Она рассказала, что ее мужа силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

На место тут же был отправлен наряд ДПС. Во время отработки района полицейские обнаружили автомобиль, рядом с которым находились двое мужчин. Они были задержаны. В багажнике машины инспекторы обнаружили 35-летнего потерпевшего, сообщили в амурском управлении МВД России.

Подозреваемых в похищении – двоих местных жителей 18 и 20 лет – доставили в отдел полиции. Следственный отдел по городу Свободный в отношении подозреваемых возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц».

Расследование обстоятельств совершенного преступления продолжается, комментируют в амурском следственном управлении.

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#происшествия

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