Мэр Благовещенска заняла 8-е место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ДФО за январь

Мэр Благовещенска Валентина Калита в медиарейтинге заняла 8-е место с результатом медиаиндекса 1 742. Председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская оказалась на 16-й позиции с результатом медиаиндекса 178.

Первые три места рейтинга распределились следующим образом: 1-е – глава Якутска Сардана Авксентьева (медиаиндекс 5 687), 2-е – глава Владивостока Олег Гуменюк (3 508), 3-е – мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков (3 139).

Ранее Амур.инфо сообщало, что Валентина Калита в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Дальнего Востока за 2019 год заняла 7-е место, а Елена Евглевская – 19-е.