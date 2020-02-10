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10февраля
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сегодня, 15:27 3

Мэр Благовещенска заняла 8-е место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ДФО за январь

Мэр Благовещенска заняла 8-е место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ДФО за январь

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за январь 2020 года. В него вошли, в том числе, первые лица Благовещенска.

Мэр Благовещенска Валентина Калита в медиарейтинге заняла 8-е место с результатом медиаиндекса 1 742. Председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская оказалась на 16-й позиции с результатом медиаиндекса 178.

Первые три места рейтинга распределились следующим образом: 1-е – глава Якутска Сардана Авксентьева (медиаиндекс 5 687), 2-е – глава Владивостока Олег Гуменюк (3 508), 3-е – мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков (3 139).

Ранее Амур.инфо сообщало, что Валентина Калита в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Дальнего Востока за 2019 год заняла 7-е место, а Елена Евглевская – 19-е.

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#гордума #городская власть #Дальний Восток

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    41 минута назад

    в рейтинге бесполезности было бы 1 место

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    25 минут назад

    Я так понимаю, что медиарейтинг - это просто количественное упоминание человека. А хвалят его или ругают - там без разницы. Калита поняла, что хвалить ее не за что и просто перестала что-либо делать. Теперь ругают за бесполезность, а медиарейтинг растет...

  • Gradys

    Gradys
    7 минут назад

    И самое главное сидеть тихо. Это важное правило в Амурке.

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