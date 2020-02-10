Свободному выделят федеральные деньги на развитие энергообъектов

Решение о выделении федеральных денег Свободному принято на заседании подкомиссии, которое прошло в правительстве РФ. Средства пойдут на развитие энергообъектов города.

«Надо понимать, активное развитие Свободного предъявляет запрос на увеличение энергомощностей. Город долгое время входил в список российских городов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Та масштабная модернизация, которая сейчас происходит в городе президентского внимания, требует наращивания энергетических мощностей. Они необходимы для ремонта, строительства и эксплуатации объектов, включенных в долгосрочный план социально-экономического развития города: арендных домов, школ, детского сада, родильного дома, новой поликлиники, детской школы искусств, ЗАГСа, легкоатлетического манежа, объектов уличного освещения, а также реконструкции таких объектов, как водозабор, очистные сооружения, Дворец культуры железнодорожников и других», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

По оценкам экспертов, прогнозируемая потребность города в электроэнергии на 2020-2024 годы составит 33 МВт. На сегодняшний день уже есть заявки на 26 МВт. «Это не виртуальные запросы, это конкретные социальные объекты, которые будут строиться в городе в рамках национальных проектов РФ: школы, больницы, жилые дома, и им, конечно, нужно электричество. И хочу отдельно поблагодарить ДРСК и лично генерального директора Юрия Андреенко за помощь в подготовке проекта развития энергосистемы города», – подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В рамках выделенных средств – это свыше 1 миллиарда рублей – в городе Свободный до 2023 года пройдет реконструкция ПС 500 кВ Амурская (сооружение РУ 110 кВ Амурская с двумя линейными ячейками), построят ПС 110/35/10 кВ «Импульс» (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и воздушную линию электропередачи 110 кВ «Амурская-Импульс» (двухцепная).

В Минвостокразвития отмечают, что средства на реконструкцию и строительство объектов энергетики выделяют по программе «Единая субсидия». Благодаря ей в Свободном уже выполнен ряд мероприятий. Например, построен детский садик, отремонтированы отделения в Свободненской больнице и многое другое.

В Благовещенске построены участки набережной реки Амур, идет капитальный ремонт отделения реанимации областной клинической больницы. Всего на Дальнем Востоке (во всех 11 дальневосточных регионах) по программе «Единая субсидия» до 2022 года будут построены 493 объекта, реконструировано 329 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения, сообщает областное правительство.