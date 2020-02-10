Жители Чигирей сообщают, что течь на улице Чигиринской продолжается (видео)

10 февраля жители села Чигири Благовещенского района опровергли заверения местных властей по поводу окончательного устранения аварии на скважине населенного пункта. На место выехали представители Чигиринского сельсовета и ресурсоснабжающей компании.

Как ранее сообщало Амур.инфо, сотрудники «Жилкомэнерго» провели ремонтные работы на водонапорной башне скважины и отсыпали обледеневшую дорогу в Чигирях Благовещенского района. Но в редакцию обратился возмущенный житель села Геннадий, который утверждает, что вода продолжает заливать улицу Чигиринскую. Для подтверждения своих слов он записал видео, на котором видно и слышно как течет и журчит вода. Он также сфотографировал качество дорожной отсыпки, которое оставляет желать лучшего.

В Чигиринском сельсовете корреспонденту Амур.инфо сообщили, что на место уже выехали специалисты администрации. Иван Лёвкин, начальник участка по Благовещенскому району «Жилкомэнерго», рассказал, что на место в срочном порядке выехала бригада, которая занимается регулировкой автоматики водонапорного насоса. По словам собеседника, именно он является главным виновником случившейся аварии.

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