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10февраля
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сегодня, 14:52 2

В Благовещенске спасли кошку, просидевшую два дня на дереве

В Благовещенске спасли кошку, просидевшую два дня на дереве
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил в Инстаграме о спасении кошки. Животное не могло спуститься с дерева.

«Утренний выезд сегодняшней дежурной смены ПСО на спасение кошечки на дереве. Кошка просидела два дня на дереве, хозяин вызвал автовышку и спасателей. Ребята благополучно сняли перепуганную кошку с дерева», – сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Центра ИА «Амур.инфо» пояснили, что спасение происходило в Благовещенске 10 февраля на улице Трудовой. Амурчанам в случае обнаружения животных, попавших в беду, рекомендуют звонить на номер 112. Спасатели помогают бесплатно.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    8 минут назад

    Кошку сняли с дерева - хорошо. Но кто будет спасать людей, которых называют бомжами, они в люках сидят годами? И властям, никому нет дела. Кстати кто спрашивал у кошки она может от хозяина сбежала и возвращаться не хотела к нему, а в знак протеста залезла на дерево.

  • DimonS

    DimonS
    5 минут назад

    Что ее было спасать? Вы хоть раз кошачий скелет на дереве видели?

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