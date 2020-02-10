В Благовещенске спасли кошку, просидевшую два дня на дереве

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил в Инстаграме о спасении кошки. Животное не могло спуститься с дерева.

«Утренний выезд сегодняшней дежурной смены ПСО на спасение кошечки на дереве. Кошка просидела два дня на дереве, хозяин вызвал автовышку и спасателей. Ребята благополучно сняли перепуганную кошку с дерева», – сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Центра ИА «Амур.инфо» пояснили, что спасение происходило в Благовещенске 10 февраля на улице Трудовой. Амурчанам в случае обнаружения животных, попавших в беду, рекомендуют звонить на номер 112. Спасатели помогают бесплатно.