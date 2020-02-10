В Приморье обнаружили концлагерь для собак

В городе Артеме пожилого корейца по прозвищу Мирон считают настоящим живодером и жалуются на его деятельность во многие инстанции. Корейца знают не только местные жители, но и многие зоозащитники, а также любители употреблять в пищу собачатину.

«Если у вас пропала собака, она может находиться у Мирона на адской ферме. Сам он не отрицает, что держит животных для забоя и разделки на мясо. Ничего плохого в этом не видит, как и множество других людей, которые отдают ему неугодных питомцев на "утилизацию". Местные маргиналы считают его работодателем: воруют собак и сдают ему их за деньги», – рассказала зоозащитница из Артема Катерина Рыбалова в интервью «Комсомольской правде».

Со всего города маргинальные личности приносят Мирону как щенков, так и взрослых собак. Под «сдачу» попадают не только бездомные животные, но и домашние. Как сообщают местные жители, они уже давно перестали привязывать собак рядом с магазином, так как найти собаку после этого на улице практически невозможно.

Волонтеры уже давно пытаются остановить «конвейер смерти»: регулярно проникают на «ферму» и отвязывают истощенных животных, отвозя их потом в ветеринарные клиники. Но на месте спасенных появляются новые псы. За несколько месяцев зоозащитники спасли от смерти около 20 собак, несмотря на то, что не могут с такой скоростью находить передержки всем узникам.

На территории собаки привязаны удавками, в сараях валяются горы трупов, по территории разбросаны отрезанные конечности. Мясо «неизвестного» происхождения лежит в коробках прямо во дворе. Живодер не стесняется своей работы.

«Вы даже наполовину не понимаете, как там страшно. Все пронизано смертью: каждая травинка и крупица земли напитана кровью и ужасом. То, в каком виде он держит еще живых животных, ожидающих своей казни, не приснится вам даже в самом страшном кошмаре. Пробитые головы, разрезанные удавками горла, глаза полные отчаяния. Собаки все понимают, видят, чувствуют смерть и ждут ее. Стоят в темных сараях примотанные так, что не могут даже лечь, задыхаются от удавок, среди фекалий и луж крови. В сарае у него есть клетка, набитая трупами щенков и их матерей, видимо, когда-то их оставили без еды. То, как плачут собаки, как они тянут лапы к вам, умоляя о спасении, не передать. Десятки лет существует этот ад! Сотни домашних, породистых собак, кого-то нашли и успели забрать хозяева, но большинство все же стали мясом... Могу часами говорить. Нет сил. Помогите уже хоть кто-нибудь. Мы не бездействуем, но одним нам не справиться, мы не всесильны. Помогите нам остановить этот адский конвейер смерти», – просят зоозащитники.

Преимущественно хозяин «адской фермы» специализируется на псах, но очевидцы видели у Мирона и полуживого жеребенка с отмороженными лапками, и какую-то свинью, разгуливающую в поисках еды, и кроликов. Все это тоже засняли на видео.

Представители УМВД по Приморью говорят, что проводят доследственную проверку по факту сообщений в СМИ и соцсетях. На данный момент в отделе полиции лежат как минимум два заявления, касающихся жестокого обращения с животными. Одно из них написала девушка-волонтер.

Фото со двора

В России существует статья «Жестокое обращение с животными». Недавно по ней судили благовещенца Вячеслава Золотарева. Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. На территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых забрали и выходили волонтеры. Золотарев заявлял, что отрицает свою причастность к гибели животных. В декабре 2019 года Золотарева признали виновным в гибели 32 собак. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.