Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:30 0

В Андреевском заказнике в Приамурье обнаружили следы тигра

В Андреевском заказнике в Приамурье обнаружили следы тигра
Фото: instagram.com/ohotaamur

В Андреевском заказнике, который находится в Архаринском районе Амурской области, обнаружены следы тигра. Об этом сообщило в Инстаграме управление по охране животного мира, опубликовав фото и видео.

Фотографии и видеоролики снял 7 февраля охотовед Андреевского заказника Юрий Веретюхин. Запечатлено, в частности, место в снегу, где лежал тигр. Зверь также проявил интерес к пустой пластиковой бутылке.

Как сообщало Амур.инфо, 23 мая 2019 года в Архаринском районе Приамурья были выпущены в дикую природу два тигра – Павлик и Елена. За их передвижениями следят ученые. Так, Павлик побывал на севере региона.

Просмотров всего: 151

#животные #природа

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске спасли кошку, просидевшую два дня на дереве
В России и мире 4

В Приморье обнаружили концлагерь для собак
Общество 3

В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)
Общество 63

Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение кошек и собак

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь