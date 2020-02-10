В Андреевском заказнике в Приамурье обнаружили следы тигра

Фото: instagram.com/ohotaamur

В Андреевском заказнике, который находится в Архаринском районе Амурской области, обнаружены следы тигра. Об этом сообщило в Инстаграме управление по охране животного мира, опубликовав фото и видео.

Фотографии и видеоролики снял 7 февраля охотовед Андреевского заказника Юрий Веретюхин. Запечатлено, в частности, место в снегу, где лежал тигр. Зверь также проявил интерес к пустой пластиковой бутылке.

Как сообщало Амур.инфо, 23 мая 2019 года в Архаринском районе Приамурья были выпущены в дикую природу два тигра – Павлик и Елена. За их передвижениями следят ученые. Так, Павлик побывал на севере региона.