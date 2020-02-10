Снег, местами сильный: прогноз погоды в Амурской области на 11 февраля

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11 февраля ночью в Амурской области облачно, снег, по северо-западу и востоку местами сильный снег. Ветер подует с юга, юго-востока со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 13...18, при прояснении – до минус 20...25.

Днем будет облачно с прояснениями. По северу пойдет снег, по югу – местами слабый снег. Ветер южный, юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура по северным районам составит минус 8...13, местами – 15...20 градусов. По южным и центральным районам – 2...7, местами в облачности – 8...13 градусов мороза. В Благовещенске ночью переменно облачно, днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер с юга разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 13...15, днем – 2...4 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова