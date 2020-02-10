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Возле ТЦ «От и До» Благовещенска поставят светящиеся арки и детскую площадку с сенсорной дорожкой

Возле ТЦ «От и До» Благовещенска поставят светящиеся арки и детскую площадку с сенсорной дорожкой
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска разработали дизайн-проект благоустройства территории сквера с фонтаном у торгового центра «От и До». Проект презентовали на заседании общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды.

По проекту, на участке появится современная детская площадка – с качелями, лабиринтом, сенсорной дорожкой, фотозоной, батутами. Также предлагается установить скамейки с навесами, святящиеся арки, благоустроить зеленые зоны. Фонтан «Журавль» будет реконструирован.

«Уже готов дизайн-проект, которым определена концепция благоустройства. Мы сохраняем первоначальный ансамбль – фонтан, малые формы – и дополняем его современными решениями. Запланирована реконструкция фонтана, при этом чашу сохраняем. Появятся лавочки и территория с качелями», – рассказала членам общественной комиссии Оксана Нужнова, руководитель сектора отдела планирования развития территории управления архитектуры и градостроительства.

Дизайн-проект общественной территории было решено выставить на обсуждение. Внести свои предложения горожане могут до 28 февраля по номеру телефона городского управления ЖКХ: 661-861.

«Когда мы благоустраиваем территории, необходим комплексный подход. Рядом стоит здание бывшего кинотеатра "Харбин", и если прилегающую территорию не благоустроить, будет контраст. Так что давайте выставим дизайн-проект на обсуждение, покажем его, и если от жителей предложения будут, то мы их учтем. И до 28 февраля нам нужна будет информация о сроках разработки проектной документации», – сказал начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Когда концепция будет одобрена, специалисты разработают проектно-сметную документацию, затем начнется благоустройство, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2019 году проводилось голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Благовещенцы отдали большинство голосов за территорию сквера с фонтаном у торгового центра «От и До». Ранее в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» были благоустроены парк Дружбы, территория в районе улицы Зеленой, 30.

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#городская власть #мэрия #строительство

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