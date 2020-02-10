Библиотеки Приамурья переходят на электронные читательские билеты

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В ходе преобразований на смену бумажным читательским билетам приходят электронные. В библиотеках города Благовещенска с 2020 года приступают к внедрению электронного читательского билета благодаря участию в национальном проекте в 2019 году.

С помощью электронного читательского билета на станции самообслуживания можно самостоятельно зарегистрировать за собой взятые в открытом фонде издания на собственный читательский билет или их сдать. Осваивать современные технологии амурским библиотекам удаётся благодаря участию в национальном проекте «Культура». В ходе неё муниципальные библиотеки Амурской области могут внедрить электронный читательский билет.

Комплекты оборудования RFID уже несколько лет успешно работают в обласной научной и областной детской библиотеках. Они позволили полностью перейти на современный уровень книгоучета и обслуживания читателей, существенно облегчив работу библиотекарей, экономию времени читателей, значительное сокращения затрат на инвентаризацию фонда.

В прошлом году в столице Приамурья открылась первая модельная библиотека. Площадкой для обновления в рамках нацпроекта «Культура» стала библиотека имени Чехова.

В этом году в Амурской области появятся ещё две модельные библиотеки: Ивановская межпоселенческая центральная библиотека и муниципальная информационная библиотечная система. На модернизацию будет выделено 15 миллионов рублей. Ивановская библиотека получит на создание модельной библиотеки 10 миллионов.

В прошлом году на реализацию нацпроекта «Культура» в области потратили 82 миллиона рублей. В ходе него закупили 6 автоклубов. Их с концертными программами направляют по заявкам в населённые пункты, где нет местных домов культуры.

Нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами 3 музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах и областной колледж искусств и культуры. В рамках проекта идёт оснащение детских школ искусств пианино. В Приамурье приобрели 28 этих музыкальных инструментов. Также школы искусств пополняются духовыми инструментами, баянами, мебелью. Общая стоимость оснащения в прошлом году составила более 19 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района и приобретут 5 автоклубов. В 2021 году капитальный ремонт пройдёт в областном театре кукол.

В своём отчёте за год работы губернатор Приамурья отметил, что количество посещений учреждений культуры в прошлом году составило более 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба амурского правительства.