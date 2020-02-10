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10февраля
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сегодня, 14:01 5

Машины привезли в Приамурье из КНР овощи и материалы для ГПЗ

Машины привезли в Приамурье из КНР овощи и материалы для ГПЗ

Грузовые перевозки между Китаем и Амурской областью продолжаются. 9 февраля из КНР две машины завезли скоропортящуюся плодоовощную продукцию, 11 машин – материалы для ГПЗ. Из России на экспорт отправили 33 машины: 30 – с соей и 3 – с пиломатериалами.

Перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции осуществляется только российским транспортом российскими водителями, с загрузкой машин в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием в РФ в этот же день.

Роспотребнадзором разработаны детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут осуществлять перевозки груза через границу, для предупреждения распространения коронавируса.

Грузовые перевозки через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ работают ежедневно с 08:00 до 11:00 с рядом ограничений, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. В этом режиме функционирование должно продолжиться до 1 марта 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, грузовые перевозки между Приамурьем и Китаем возобновились 7 февраля. В этот день в Амурскую область прибыли 10 машин с плодоовощной продукцией.

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#Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Помню при СССР, если на какой - то овощ или фрукт нападала зараза, то останавливали любой транспорт, и проверяли - не везём ли эти продукты. А здесь болезнь опасная для людей. Так же было в 1970 году с холерой в Одессе. Заболел всего один человек, а не пропускали ни поезда, никакой другой транспорт...

  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    нависла угроза, без огурцов может погибнуть на много больше людей))))

  • Scoville

    Scoville
    45 минут назад

    Строим завод из Кетайских железняк. Абасцака нах. А где рывок, прорыв? Сверх держава)))

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    44 минуты назад

    2 плодоовощи и 11 для ГПЗ... Понятно, почему вдруг нельзя, но все-таки можно... И плевать ГПЗ на то, что могут привезти сюда какую-нибудь дрянь. Руководство-то не в Благовещенске, да и не в России (если вдруг что-то серьезное произойдет)...

  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    думаю торгаши овощей тоже несут потери, им же надо торговать))), а не чем....

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