Машины привезли в Приамурье из КНР овощи и материалы для ГПЗ

Грузовые перевозки между Китаем и Амурской областью продолжаются. 9 февраля из КНР две машины завезли скоропортящуюся плодоовощную продукцию, 11 машин – материалы для ГПЗ. Из России на экспорт отправили 33 машины: 30 – с соей и 3 – с пиломатериалами.

Перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции осуществляется только российским транспортом российскими водителями, с загрузкой машин в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием в РФ в этот же день.

Роспотребнадзором разработаны детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут осуществлять перевозки груза через границу, для предупреждения распространения коронавируса.

Грузовые перевозки через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ работают ежедневно с 08:00 до 11:00 с рядом ограничений, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. В этом режиме функционирование должно продолжиться до 1 марта 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, грузовые перевозки между Приамурьем и Китаем возобновились 7 февраля. В этот день в Амурскую область прибыли 10 машин с плодоовощной продукцией.