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сегодня, 13:56 3

В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)

В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске зоозащитники попытались спасти собаку, в которую несколько раз выстрелил неизвестный. Ветеринары одной из городских клиник взялись оперировать животное, но оно скончалось от остановки сердца.

Инцидент со стрельбой произошел в областном центре на прошлой неделе. Где и когда стреляли, говорить зоозащитники не берутся. Подстреленное животное, без видимых телесных повреждений, увязалось за горожанкой, которая выгуливала свою собаку недалеко от кольцевой развязки на улице Театральной. Женщина решила приютить животное, привела его домой, дала глистогонный препарат.

«У собаки появились позывы к рвоте, и она подумала, что это реакция на препарат. На самом деле человек неправильно оценил эти симптомы, это были как раз попытки вдоха, собаке не хватало воздуха, и она не могла полностью вдохнуть. Собаку отправили в клинику, чтобы проверить симптомы. Там ее прокапали, но потом увидели, что собака задыхается, а это было у нее периодами. Ей сделали рентген, и когда увидели эти отверстия, пулю, собаку экстренно направили на операцию», – рассказала волонтер общества защиты животных «Шанс» Виктория Ларионова.

В теле животного было обнаружено 3 пули: две застряли в диафрагме, одна – в легком. Спасти животное не удалось: во время операции у собаки случилась остановка сердца.

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На улицах Благовещенска ходят твари и стрелять в собак. "Эта собачка сегодня умерла , мы ей ещё не успели дать имя ее подобрала одна просто добрая женщина. Собака спустя некоторое время стала задыхаться , сегодня отвезли в клинику сделали рентген, 3 пули , две застряли в диафрагме одна в лёгком. Женщина решилась дать шанс оперировать. Но собачка на операционном столе умерла. Все оплатила сама. И деньгами и слезами. Кому мешала молодая 8 месяцев безобидная не агрессивная собака." #живодерыгоритеваду

Публикация от Дудникова Татьяна (@dudnikovatati)

Обращаться к правоохранителям по поводу подстреленной собаки люди не стали. Свидетелей нет, к тому же достоверно неизвестно, в каком районе произошел инцидент.

«Могли стрельнуть в одном районе, а от испуга и страха собака могла прибежать в этот район. Она очень социализирована, очень расположена к людям, она умеет давать лапу, знает команды. Как правило, именно такие собаки больше всего страдают. То есть собака не агрессивная, вряд ли человек таким образом от нее защищался», – добавила Виктория.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Откуда такая жестокость?! Недочеловек

  • vitl33

    vitl33
    44 минуты назад

    Почему-то стреляют действительно в безобидных собак. А те которые стаями окружают детей не трогают. Стрелки видимо сами с комплексами неполноценности и больших агрессивных собак боятся.

  • Julia13-13

    Julia13-13
    23 секунды назад

    Пусть пуля найдет того кто стрелял в эту собаку!

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