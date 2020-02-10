В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)

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В Благовещенске зоозащитники попытались спасти собаку, в которую несколько раз выстрелил неизвестный. Ветеринары одной из городских клиник взялись оперировать животное, но оно скончалось от остановки сердца.

Инцидент со стрельбой произошел в областном центре на прошлой неделе. Где и когда стреляли, говорить зоозащитники не берутся. Подстреленное животное, без видимых телесных повреждений, увязалось за горожанкой, которая выгуливала свою собаку недалеко от кольцевой развязки на улице Театральной. Женщина решила приютить животное, привела его домой, дала глистогонный препарат.

«У собаки появились позывы к рвоте, и она подумала, что это реакция на препарат. На самом деле человек неправильно оценил эти симптомы, это были как раз попытки вдоха, собаке не хватало воздуха, и она не могла полностью вдохнуть. Собаку отправили в клинику, чтобы проверить симптомы. Там ее прокапали, но потом увидели, что собака задыхается, а это было у нее периодами. Ей сделали рентген, и когда увидели эти отверстия, пулю, собаку экстренно направили на операцию», – рассказала волонтер общества защиты животных «Шанс» Виктория Ларионова.

В теле животного было обнаружено 3 пули: две застряли в диафрагме, одна – в легком. Спасти животное не удалось: во время операции у собаки случилась остановка сердца.

Обращаться к правоохранителям по поводу подстреленной собаки люди не стали. Свидетелей нет, к тому же достоверно неизвестно, в каком районе произошел инцидент.

«Могли стрельнуть в одном районе, а от испуга и страха собака могла прибежать в этот район. Она очень социализирована, очень расположена к людям, она умеет давать лапу, знает команды. Как правило, именно такие собаки больше всего страдают. То есть собака не агрессивная, вряд ли человек таким образом от нее защищался», – добавила Виктория.