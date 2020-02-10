Амурчане могут подать заявления о получении маткапитала «в одно окно»

Амурские семьи могут одновременно подать в Пенсионный фонд заявления на распоряжение федеральным и региональным маткапиталами. Речь идет о направлении средств обоих капиталов на погашение ипотеки либо уплату первоначального взноса по кредиту.

Ранее практика была такова, что заявление о распоряжении средствами регионального маткапитала семьи могли подать только в органы соцзащиты по месту жительства.

Новая мера поддержки семей — региональный материнский капитал — появилась в прошлом году. Семьи, в которых второй ребенок родился 1 января 2019 года и позже, обрели право на региональный материнский капитал, который составляет 30 % от федерального. На 2020 год с учетом индексации это 139 985 рублей.

Средствами регионального маткапитала можно распоряжаться независимо от возраста второго ребенка, но сам сертификат имеет срок действия. Получить его можно не позднее 12 месяцев со дня выдачи сертификата на федеральный маткапитал, еще год с даты его получения дается на использование средств. Иначе региональный материнский капитал «сгорит».

«Об этом стоит помнить при распоряжении средствами. Ведь федеральный маткапитал сразу можно использовать на погашение ипотеки, внесение первоначального взноса по жилищному кредиту, на оплату содержания детей в детском саду и приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции детей-инвалидов. На остальные направления федеральный маткапитал можно израсходовать только по достижении вторым ребенком возраста 3-х лет», – отметили в амурском отделении Пенсионного фонда.

Поэтому, если семья хочет объединить две эти выплаты на приобретение жилья без оформления кредита или, например, направить оба капитала на обучение старшего ребенка в вузе, сделать она это сможет только после исполнения ребенку, по случаю рождения которого был выдан сертификат, трех лет. В этом случае не стоит обращаться за федеральным сертификатом сразу после рождения малыша, а сделать это можно позже, ближе к трехлетнему возрасту ребенка.

«Чаще всего сумма обоих капиталов требуется именно для погашения ипотечного кредита. Как раз в этом случае и региональный, и федеральный маткапитал можно расходовать сразу после получения сертификатов, – сказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Наталья Белякова. – Для удобства граждан Пенсионным фондом организован прием заявлений на распоряжения средствами регионального и федерального маткапиталов "в одно окно", то есть, приходя в клиентскую службу, мамы могут подать сразу два заявления на распоряжение обоими маткапиталами. Для этого заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения Амурской области об информационном взаимодействии. Теперь Пенсионный фонд не только передает сведения о лицах, получивших сертификат на федеральный капитал для назначения регионального маткапитала, но и принимает заявления и документы на предоставление регионального капитала».