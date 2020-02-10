В Амурской области растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в Амурской области отмечен выраженный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано 4 660 случаев заболеваний ОРВИ и 25 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А и В – неделю назад таких случаев было 12.

Тем не менее, как отмечают в амурском Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости ОРВИ (58,75 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 17,5 %. Рост случаев заболевания характерен для данного времени года и обусловлен активизацией вирусов гриппа, говорят специалисты.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на среднемноголетнем уровне. При этом в феврале-марте наряду с подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения.

В условиях подъёма заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, который по прогнозу продлится до 8 календарной недели, управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан – не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Также управлением Роспотребнадзора в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости новым коронавирусом в Китае продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. С первых дней осложнения ситуации в КНР во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области проводится усиленный двойной контроль прибывающих из КНР лиц с использованием тепловизионного оборудования.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска Благовещенск из КНР прибыл 81 человек. Для всех провели двойной тепловизионный контроль и медосмотр. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра.

Также были проконтролированы 57 водителей, которые на прошедшей неделе осуществляли грузоперевозки из КНР. Было проверено, носят ли водители медицинские маски, перчатки, обрабатываю ли руки кожными антисептиками. В отношении всех водителей проведён двойной тепловизионный контроль. Лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

Управлением проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все обратившиеся за медицинской помощью оперативно обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.