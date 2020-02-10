В Благовещенске презентуют фильм от востребованного российского актера Александра Петрова

Благовещенск 11 февраля станет третьим городом, в котором члены съемочной группы, создатели картины, журналисты представят новый художественный фильм.

«Счастье в конверте» – режиссерский дебют в большом кино для Светланы Сухановой. Широкому зрителю она известна как актриса. На ее счету работы в картине «Тариф новогодний», сериалах «Полицейский с Рублевки», «Пока цветет папоротник». Также картина «Счастье в конверте» – первый продюсерский проект известного актера Александра Петрова.

Совместная работа общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция» включает в себя три новеллы. Это истории о любви и дружбе, вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации, сообщается в пресс-релизе организаторов показа.

11 февраля участники рекламного проекта презентуют картину на закрытом показе в киноцентре «Благовещенск». До официальной премьеры фильм смогут посмотреть кинокритики, журналисты, представители администраций принимающих городов и регионов. Для широкого зрителя кино станет доступно на широких экранах с 12 марта. Следующим адресатом «Счастья в конверте» в формате закрытого показа станет Иркутск.

Автобусный тур в поддержку нового отечественного фильма стартовал 7 февраля во Владивостоке. Всего участники акции посетят 23 города и завершат презентацию в Москве и Санкт-Петербурге накануне общероссийской премьеры 12 марта.