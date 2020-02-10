Амурские студенты жалуются на репрессии в Хэйлунцзянском университете из-за коронавируса

В Хэйлунцзянском университете в Харбине наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введенный в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказывают сами студенты, в том числе и уроженцы Амурской области. Учащиеся называют это репрессией – в некоторых случаях доходит и до отчисления.

По словам студентов, из-за нарушений режима по коронавирусу студентов строго наказывают – кого-то отчисляют, кого-то лишают стипендии. Отчисленным оказался и студент из Амурской области. Как сообщается в письменном решении университета об отчислении, он не уведомил колледж о адресе проживания и своем состоянии здоровья, скрыл недавнюю историю поездок и показал «крайнее презрение» к мерам профилактики эпидемии.

Амур.инфо приводит текст из решения об исключении (орфография и пунктуация авт. сохранены – прим. ред.): «…После расследования, с 23 января 2020 года для проведения профилактики эпидемии и контроля, студент жил в Харбине Чжэньюэ района (самоописанный, непроверенный), а также не следовать колледжа и советника уведомления требования сообщить личный адрес жительства и личного физического состояния и другую информацию, скрыть свою недавнюю историю поездок, крайнее презрение к школе различных мер профилактики эпидемии, личная информация не сообщается в течение длительного времени. В ходе расследования студент не сотрудничал с работой, отношение возмутительное, отказывался признавать ошибки.

Неспособность студента сотрудничать с преподавателем-консультантом, сообщающим о личной информации, и вернуться в школу без одобрения учителя-консультанта, нарушила положения доклада № 10 провинции Хэйлунцзян о реагировании на вспышку новой коронарной вирусной инфекционной пневмонии и положения, регулирующие закрытый кампус и квартиру Университета Хэйлунцзян. Кроме того, в сочетании с последовательной успеваемостью студента в школе (колледж уже сделал доклад о первом семестре 2019-2020 учебного года для решения проблемы прогулов), студент был дисквалифицирован из китайской государственной стипендии, исключен из Хэйлунцзянского университета для обучения иностранных студентов в Китае».

Сам отчисленный студент назвал свое отчисление имитацией бурной деятельности со стороны китайцев, поскольку ранее он заявлял, что намерен забрать документы из университета. «Они делают имитацию бурной деятельности. Я с ними попрощался, сказал, не вернусь. Не упустили возможность отчислить отчисляющегося. Их порвало из-за того, что я не докладывал свое местоположение, состояние здоровья», – высказался амурчанин.

Еще одна студентка, проживающая в общежитии университета, тоже рассказала о жестком режиме. С ее слов, все входы на территорию общежития закрыты, кроме центрального, где китайцы проверяют каждого входящего и выходящего.

«На центральных воротах тебя проверяют, чтобы ты в маске был обязательно, выпускают два раза в день под запись не больше чем на час и проверяют температуру. Мальчик вышел из общежития больше чем на час и его лишили стипендии. Представляете? Не отчислили, конечно, но остался без стипендии», – поделилась студентка.

Между тем, по мнению директора Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николая Кухаренко, такие меры – это не репрессия, а обычное наказание за нарушение дисциплины в условиях действия режима ЧС. С его слов, такая строгость естественна и нормальна для китайцев.

«Я не слышал конкретно про этот случай с отчислением, но могу сказать, что если в Китае ввели масочный режим, то это обязательно к исполнению! Китайцы своих арестовывают за нарушение директив. Особенно в условиях ЧС. Наши студенты часто с известной долей пренебрежения относятся к предписаниям, не носят маски. Вот и последствия. Это не репрессии, это наказание за неисполнение предписаний», – сказал Николай Кухаренко.