Ушел из жизни амурский инфекционист, заслуженный врач РФ Валентин Фигурнов

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8 февраля, в день своего рождения и в День российской науки, ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией АГМА, отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач РФ Валентин Фигурнов. Ему был 81 год.

Прощание с профессором состоится 12 февраля с 11:00 до 12:30 в морфологическом корпусе АГМА (улица Горького, 103).

Несмотря на тяжелое заболевание, Валентин Александрович продолжал трудиться на кафедре, никогда не отказывал в консультировании сложных больных, находящихся на лечении в областной инфекционной больнице и в стационарах Благовещенска. В случае необходимости он выезжал в районы области, чтобы помочь коллегам.

«Валентин Александрович Фигурнов умер в День российской науки, для которой это невосполнимая утрата… Коллектив Амурской государственной медицинской академии глубоко скорбит по поводу кончины Валентина Александровича Фигурнова и выражает соболезнование его семье, родным и близким. Светлая вам память, профессор», – сообщили в Амурской государственной медицинской академии.

Валентин Александрович родился 8 февраля 1939 года в Хабаровске. В 1956 году окончил среднюю школу и поступил в Хабаровский мединститут. Трудовая деятельность его началась в 1962 году в селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края, куда он уехал работать врачом терапевтом районной больницы. Затем три года он работал ассистентом кафедры биохимии Хабаровского мединститута и одновременно врачом в Хабаровской инфекционной больнице. В сентябре 1967 года Фигурнов пришел работать на кафедру инфекционных болезней Благовещенского мединститута (ныне Амурская ГМА). Здесь он трудился более 50 лет и 30 из них заведовал этой кафедрой.

Основная сфера научных исследований Валентина Александровича – природно-очаговые вирусные и паразитарные заболевания верхнего Приамурья (ГЛПС, клонорхоз, трихинеллёз). С 1977 года Валентин Александрович стал изучать сгустки крови человека и животных. Цель исследований – выявить возможности использования этих результатов в оценке диагноза и состояния больного, а также получить из крови животных новые лечебные препараты.

Фигурновым выполнено и защищено патентами России более 50 изобретений по сгустку крови, он автор более 250 научных изобретений. Валентин Александрович награжден серебряной медалью имени Попова – за вклад в изобретательство. Фигурнов включен в энциклопедию «Известные ученые».

Фигурнов являлся почётным профессором АмГУ. Награжден медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали. В 2015 году в рамках конкурса национальной премии лучшим врачам России «Признание», ежегодно проводимой в АГМА ко Дню медицинского работника, Валентину Александровичу была вручена награда в номинации «За верность профессии».

Фигурнов активно выступал в СМИ по различным актуальным вопросам медицины, а также со своими литературными и поэтическими произведениями. Валентин Александрович выпустил сборник своих стихов «Не угасай моя свеча».