В Приамурье ожидается потепление и, как следствие, каток на дорогах

В амурском МЧС предупреждают о вероятности возникновения гололедицы из-за грядущего потепления. По информации Амурского гидрометцентра, днем 11 февраля на юге Амурской области возможно повышение температур до 0 градусов.

В связи с прохождением серии западных циклонов до 11 февраля в большинстве районов Приамурья ожидается снег, местами слабая метель.

10–11 февраля смещение систем атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением юго-западного, южного ветра в порывах до 12–16 метров в секунду. Местами в северных районах пройдет сильный снег, температурный фон по области повысится на 8…10 градусов ниже нуля. Днем 11 февраля на юге ожидается до нуля – минус 3 градусов.

В этот период в регионе возрастает риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб.

В администрации Благовещенска предупреждают, что гололедица может привести к аварийным ситуациям, поэтому по возможности советуют отказаться от поездок на своей машине, а при отсутствии такой возможности быть осторожными и при гололеде ехать с максимально низкой скоростью.

При возникновении несчастных случаев нужно обращаться в единую службу спасения по телефону: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.