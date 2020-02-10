Центральную улицу Свободного решено реконструировать

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Центральная улица Свободного – улица Ленина – в этом году будет реконструирована в полном объеме. Глава города Владимир Константинов предупредил службы связи, провайдеров о необходимости решения вопроса о переносе коммуникаций, как вариант – на улицу 50-летия Октября.

На совещании Константинов сообщил, что опоры освещения на улице Ленина, которые используются связистами для крепления кабелей, будут заменены. По проекту все коммуникации должны стать подземными. Поэтому нужно подготовиться к планируемым работам заблаговременно.

Реконструкция главной улицы Свободного включает асфальтовое покрытие дорожного полотна, тротуары, ливневку, бордюрный камень, озеленение и освещение. 13 февраля на заседании городского совета народных депутатов будет обсуждаться вопрос о выделении средств на эти цели. В случае положительного решения незамедлительно объявят конкурс, по итогам которого определится подрядчик, пишет в Инстаграме пресс-служба администрации населенного пункта.