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10февраля
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Обледеневшую дорогу в Чигирях отсыпали

Обледеневшую дорогу в Чигирях отсыпали

10 февраля аварийная ситуация на скважине в Чигирях Благовещенского района была устранена. Дорожное полотно отсыпано техникой «Амуржилкомэнерго».

Как сообщало Амур.инфо, в Чигирях Благовещенского района произошла авария из-за перелива водонапорной башни. В результате была затоплена улица Чигиринская, дорожное полотно которой превратилось в каток.

Любовь Андреева, глава Чигиринского сельсовета, сообщила, что на данный момент спецтехника «Амуржилкомэнерго» справилась с наледью, отсыпав дорогу отсевом. Теперь этот участок улицы не опасен для автомобилистов и пешеходов.

На скважине течь прекращена силами ресурсоснабжающей организации. Датчик перелива воды, который починили накануне, работает пока без сбоев.

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#гололедица #ЖКХ

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