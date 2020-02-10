По 20 в руки: многодетная благовещенка пожаловалась на нехватку масок в аптеках

Фото: Амур.инфо

Благовещенка пожаловалась на нехватку масок в аптеках города. Мама пятерых детей Евгения Сутункова рассказала Амур.инфо, что в одной из аптек отказались давать больше 20 масок в руки, а в другой их вовсе не оказалось.

«Сейчас маски нужны и в институт, и в школы. К тому же мы только что приехали из Бардагона, где проходили реабилитацию, и сейчас поедем на госпитализацию в областную больницу, надо тоже с собой маски взять. Приезжаю 8 февраля в аптеку "Амурфармация" на Релочном, а мне говорят, что дают только 20 масок в руки. Якобы масок в городе нет, и у них всего 100 штук осталось. Я хотела купить сразу упаковку на 100 штук, так как каждые 2 часа их надо менять. И что я должна всех детей сейчас тащить, чтобы на всех купить? Один ребенок у меня не ходячий к тому же. Купила в итоге 20 штук. Я просто в шоке. Это не дело, что мамы с детьми будут ездить, чтобы на каждого взять, это не реально», – рассказала Евгения.

В еще одной аптеке, куда отправилась благовещенка, масок в наличии не было. Евгения обратилась в Росздравнадзор по Амурской области и оставила претензию в амурском УФАС.

В единой справочной сети аптек «Амурфармация» сообщили, что во всех филиалах сети в областном центре медицинских масок в наличии нет. В аптечной справочной службе «Твоя аптека.рф», которая сотрудничает, в том числе, с «Семейной аптекой», «Социальной аптекой», «Айболитом» маски есть, но в ограниченном количестве. Как пояснили в справочной, не больше 10 упаковок есть на Зейской, 56, и Ленина, 123. На Свободной, 132, – около 40.

Как сообщало Амур.инфо 7 февраля, в аптечную сеть «Амурфармация» поступило 80 тысяч масок. Их распределили по аптекам компании по всему Приамурью. Кроме того, в Минздрав РФ областные власти направили заявку на 5 миллионов масок для региона. Их поставка ожидается в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в регионе возник дефицит медицинских масок на фоне распространения коронавируса по всему миру.