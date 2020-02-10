В Хэйхэ число случаев заболевания коронавирусом выросло до четырех

По состоянию на 24:00 9 февраля в китайской провинции Хэйлунцзян, соседствующей с Амурской областью, зарегистрирован 331 случай заболевания коронавирусом. В том числе четыре случая приходятся на городской округ Хэйхэ.

Зафиксировано 7 случаев с летальным исходом: 3 – в Суйхуа, 2 – в городе Шуаньяшань, по одному – в городах Дацин и Цицикар. В отделениях экстренной терапии в Хэйлунцзяне находятся 1 849 пациентов, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

В 31 провинции Китая подтверждены 35 982 факта заболевания – таковы данные на 24:00 9 февраля. Это на 3 062 больше, чем днем ранее. 6 484 пациента находятся в тяжелом состоянии, 908 случаев – с летальным исходом, 23 589 – предположительных случаев заболевания. При этом число полностью выздоровевших увеличилось более чем в два раза – 3 281 человек.