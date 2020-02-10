В Приамурье заключен под стражу мужчина, давший сотруднику ФСБ взятку в 1 миллион

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Благовещенский городской суд заключил под стражу амурчанина, который обвиняется в даче взятки сотруднику УФСБ России по Амурской области. О такой мере пресечения ходатайствовал следователь.

Как сообщало Амур.инфо, 6 февраля текущего года на парковке возле ДК профсоюзов в Благовещенске, обвиняемый дал взятку в 1 миллион рублей сотруднику ФСБ, чтобы тот поспособствовал окончанию оперативно-розыскных мероприятий по документированию его незаконной деятельности в качестве руководителя строительной организации.

Обвинение ему было предъявлено по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Это преступление считается особо тяжким и предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также из материалов дела следует, что обвиняемый занимает руководящую должность в своей организации, имеет свободный доступ к ряду материалов и документов, знаком с рядом свидетелей по уголовному делу, знает где, те живут. Кроме того, дело находится на первоначальной стадии расследования, и органы предварительного следствия еще не установили все имеющие значение обстоятельства, а также не собрали и не зафиксировали все доказательства. Все это, по мнению следствия, говорит о том, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на участников судопроизводства, скрыть либо уничтожить доказательства по уголовному делу.

Эти обстоятельства, а также данные о личности обвиняемого убедили судью в том, что применение более мягких мер пресечения невозможно. При этом обвиняемый и его защитник против заключения под стражу возражали.

В итоге, по решению суда, в отношении задержанного руководителя строительной организации была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 6 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.