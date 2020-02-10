Населенные пункты Приамурья могут выиграть миллион рублей на благоустройство территорий

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Начат прием заявок на участие в программе по поддержке местных инициатив – 2020. Проекты, представленные на конкурс, предлагают местные жители вместе с главами муниципалитетов. Учитывать будут количество амурчан, участвовавших в собрании и проголосовавших за проект, процент софинансирования со стороны населения.

Каждый проект пройдёт конкурсный отбор. Комиссия министерства финансов проанализирует список муниципалитетов, допущенных к участию в конкурсе, после чего конкурсная комиссия определит победителей, которые получат поддержку на свои проекты в размере до 1 миллиона рублей.

Муниципалитеты Приамурья уже сделали проектно-сметную документацию, необходимую для участия в конкурсе. Сходы местных жителей для участия в программе прошли в 176 поселениях всех муниципальных районов области. Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 80 миллионов рублей.

«В этом году в инициативном бюджетировании – изменения. Программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество – проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов: Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме того, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %», – пояснил губернатор Василий Орлов.

Что касается документов, поданных на участие в программе, то теперь локальные сметные расчеты для участия в конкурсе не требуют согласования с государственным кадастровым учётом «Строитель», если они не превышают 3 миллиона рублей.

Заявки на участие в программе по поддержке местных инициатив принимаются до 10 марта. Реализовать предложенные проекты муниципалитетам необходимо к концу года.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.