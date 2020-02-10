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10февраля
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Объявлены первые победители «Оскара»

Объявлены первые победители «Оскара»
Фото: Engin_Akyurt с сайта Pixabay

На церемонии премии «Оскар» объявили первых победителей. В этом году церемонию не транслируют в России по телевидению.

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Брэд Питт, сыгравший в картине «Однажды в… Голливуде». За награду с ним боролись Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»).

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в «Брачной истории». За победу также боролись Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Марго Робби («Скандал»).

Южнокорейский фильм «Паразиты» получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Лучшим мультфильмом признана «История игрушек 4», главной короткометражной анимационной работой года названа «Любовь к волосам».

Лучшей документальной короткометражкой стал фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика».

Звание «Лучший короткометражный фильм» получила картина «Окно напротив».

В категории «Лучший художник по костюмам» статуэтку получила картина «Маленькие женщины».

Фильм «Однажды в... Голливуде» также получил награду за лучшего художника-постановщика.

Тайка Вайтити с «Кроликом Джоджо» получают «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

За «Лучшее сведение звука» премию получает фильм «1917».

Премию за лучший монтаж звука дали фильму Ford против Ferrari.

Фильм «1917» получает еще одну награду за лучшую операторскую работу.

Ford против Ferrari получает вторую награду за лучший монтаж.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

Роджер Дикинс

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#кино #конкурсы #шоу-бизнес

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