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10февраля
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сегодня, 11:06 8

В отношении двух сотрудниц амурского Росреестра возбуждены уголовные дела

В отношении двух сотрудниц амурского Росреестра возбуждены уголовные дела
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц управления Росреестра по Амурской области. Их подозревают в получении взяток в крупном размере.

Согласно материалам уголовных дел, подозреваемые с 2015-го до июля 2019 года получали взятки «за совершение законных действий в интересах третьих лиц за принятие решений о государственной регистрации прав и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества», сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

«Общие суммы полученных каждой из подследственных денежных средств составили более 200 тысяч рублей», – пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Основанием для возбуждения дел послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, а также данные, полученные в ходе расследования уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска и другой сотрудницы регионального управления Росреестра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Ранее Амур.инфо сообщало, что суд вынес приговор начальнику амурского управления Росреестра Сергею Чечевскому. Он обвинялся во взяточничестве. Его наказали 3 годами и 2 месяцами лишения свободы, а также штрафом в 1 миллион 500 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    все единороссовские чиновники заточены на взятки

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    с 2015 года??? Они следили что ли так долго- не было доказательств?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Дукла , взятки дают и берут независимо от партийной принадлежности.

    Но то, что хотя бы этих двух взяткобрателей вычислили и уголовные дела

    возбудили, уже хорошо.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    спустя пять лет-это быстренько

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    а там срок давности-или под амнистию попадут-вертикаль взятничества выстроила ЕР-и не надо здесь ляля

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    58 минут назад

    Хрен что докажут,если сами не расколятся. Если бы на взятке хлопнули,то другое дело. А так полицаи захотели палку срубить.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    57 минут назад

    Не поделились?

  • anschutka

    anschutka
    53 минуты назад

    За 4 года на двоих 200тыр - да это прям по божески :) На космодроме ржут в голосину :)

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