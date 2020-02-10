В отношении двух сотрудниц амурского Росреестра возбуждены уголовные дела

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В Благовещенске возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц управления Росреестра по Амурской области. Их подозревают в получении взяток в крупном размере.

Согласно материалам уголовных дел, подозреваемые с 2015-го до июля 2019 года получали взятки «за совершение законных действий в интересах третьих лиц за принятие решений о государственной регистрации прав и внесении соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества», сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

«Общие суммы полученных каждой из подследственных денежных средств составили более 200 тысяч рублей», – пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Основанием для возбуждения дел послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, а также данные, полученные в ходе расследования уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска и другой сотрудницы регионального управления Росреестра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Ранее Амур.инфо сообщало, что суд вынес приговор начальнику амурского управления Росреестра Сергею Чечевскому. Он обвинялся во взяточничестве. Его наказали 3 годами и 2 месяцами лишения свободы, а также штрафом в 1 миллион 500 тысяч рублей.