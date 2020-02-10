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10февраля
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Амурские дзюдоистки привезли с Сахалина серебро

Амурские дзюдоистки привезли с Сахалина серебро
Фото: Инстаграм минспорта Амурской области

Две благовещенки взяли второе место на отборочном дальневосточном соревновании по дзюдо. Победа подарила девушкам возможность поучаствовать в первенстве России, но для этого одной из них предстоит похудеть на пять килограммов.

9 февраля в Южно-Сахалинске завершилось дальневосточное первенство по дзюдо для участников до 23 лет. На татами выходили и две благовещенки, которые представляли на соревнованиях Амурскую область. Екатерина Гладкая и Влада Комарницкая вернулись в родной регион не с пустыми руками. Их результат – две серебряные медали.

Второе место в первенстве ДФО открыло для спортсменок двери на первенство России, которое в начале марта состоится в Тюмени. Девушки заработали путевки для участия во всероссийских соревнованиях в весовой категории до 52 килограммов. И если Екатерина проходит в эту категорию, то вес Влады на Сахалине был на пять килограммов больше.

По мнению Евгения Лобанова, заместителя министра по физической культуре и спорту Амурской области, за месяц дзюдоистке предстоит усиленно заниматься, чтобы скинуть лишние килограммы.

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