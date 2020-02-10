Определены победители «Лыжни-2020», состоявшейся под Благовещенском

Фото: Амур.инфо

Фото: пресс-служба областного правительства

Среди участников 2009 года рождения и младше победителями и призерами у мальчиков стали:

1 место – Максим Павлов;

2 место – Артем Медведев;

3 место – Михаил Бормотов.

У девочек:

1 место – Эльвира Подоплелова;

2 место – Юлия Чепак;

3 место – Анастасия Вельчинко.

Среди участников 2001 года рождения и моложе (5 000 метров) победителями и призерами у девушек стали:

1 место – Оксана Плотицина;

2 место – Виктория Швец;

3 место – Ольга Устимова.

У юношей:

1 место – Денис Старчеус;

2 место – Максим Тякин;

3 место – Кирилл Камалов.

Среди женщин 2000 года рождения и старше – – места распределились следующим образом:

1 место – Ангелина Коптева;

2 место – Виктория Мазаник;

3 место – Людмила Лабынцева.

У мужчин результаты следующие:

1 место – Егор Садовский;

2 место – Валерий Окулич;

3 место – Владислав Чернышев.

Победители в дополнительных номинациях:

– «Самый юный» – Настя Слепцова, Евгений Кустов, Анна Пономаренко, Максим Петров, Слава Петров;

– «За волю к победе» – Анатолий Дехнич (80 лет);

– «Дружная семья» – семья Рыловых, семья Ромащенко;

– «Самый дружный коллектив» – факультет физической культуры и спорта БГПУ, прогимназия Благовещенска.

Победители лыжных состязаний получили медали, кубки с символикой «Лыжни-2020» и другие призы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.