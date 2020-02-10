Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 0

Определены победители «Лыжни-2020», состоявшейся под Благовещенском

Определены победители «Лыжни-2020», состоявшейся под Благовещенском
Фото: Амур.инфо

Определены победители массовой лыжной гонки «Лыжня-2020», которая состоялась 8 февраля на втором Владимировском озере рядом с Благовещенском. Участие в ней приняли более 2,7 тысячи человек.

Фото: пресс-служба областного правительства

Среди участников 2009 года рождения и младше победителями и призерами у мальчиков стали:

  • 1 место – Максим Павлов;
  • 2 место – Артем Медведев;
  • 3 место – Михаил Бормотов.

У девочек:

  • 1 место – Эльвира Подоплелова;
  • 2 место – Юлия Чепак;
  • 3 место – Анастасия Вельчинко.

Среди участников 2001 года рождения и моложе (5 000 метров) победителями и призерами у девушек стали:

  • 1 место – Оксана Плотицина;
  • 2 место – Виктория Швец;
  • 3 место – Ольга Устимова.

У юношей:

  • 1 место – Денис Старчеус;
  • 2 место – Максим Тякин;
  • 3 место – Кирилл Камалов.

Среди женщин 2000 года рождения и старше – – места распределились следующим образом:

  • 1 место – Ангелина Коптева;
  • 2 место – Виктория Мазаник;
  • 3 место – Людмила Лабынцева.

У мужчин результаты следующие:

  • 1 место – Егор Садовский;
  • 2 место – Валерий Окулич;
  • 3 место – Владислав Чернышев.

Победители в дополнительных номинациях:

  • – «Самый юный» – Настя Слепцова, Евгений Кустов, Анна Пономаренко, Максим Петров, Слава Петров;
  • – «За волю к победе» – Анатолий Дехнич (80 лет);
  • – «Дружная семья» – семья Рыловых, семья Ромащенко;
  • – «Самый дружный коллектив» – факультет физической культуры и спорта БГПУ, прогимназия Благовещенска.

Победители лыжных состязаний получили медали, кубки с символикой «Лыжни-2020» и другие призы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 753

#спорт

распечатать


Спорт

Амурские дзюдоистки привезли с Сахалина серебро
Спорт 1

Амурчане победили в чемпионате Амурского объединения ВВО по самбо
Происшествия 2

Неспортивное поведение обернулось для футболистов в Приамурье штрафами и дисквалификацией

Спорт

В ДВОКУ состоится гиревой марафон
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь