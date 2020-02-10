Определены победители «Лыжни-2020», состоявшейся под Благовещенском
Определены победители массовой лыжной гонки «Лыжня-2020», которая состоялась 8 февраля на втором Владимировском озере рядом с Благовещенском. Участие в ней приняли более 2,7 тысячи человек.
Фото: пресс-служба областного правительства
Среди участников 2009 года рождения и младше победителями и призерами у мальчиков стали:
- 1 место – Максим Павлов;
- 2 место – Артем Медведев;
- 3 место – Михаил Бормотов.
У девочек:
- 1 место – Эльвира Подоплелова;
- 2 место – Юлия Чепак;
- 3 место – Анастасия Вельчинко.
Среди участников 2001 года рождения и моложе (5 000 метров) победителями и призерами у девушек стали:
- 1 место – Оксана Плотицина;
- 2 место – Виктория Швец;
- 3 место – Ольга Устимова.
У юношей:
- 1 место – Денис Старчеус;
- 2 место – Максим Тякин;
- 3 место – Кирилл Камалов.
Среди женщин 2000 года рождения и старше – – места распределились следующим образом:
- 1 место – Ангелина Коптева;
- 2 место – Виктория Мазаник;
- 3 место – Людмила Лабынцева.
У мужчин результаты следующие:
- 1 место – Егор Садовский;
- 2 место – Валерий Окулич;
- 3 место – Владислав Чернышев.
Победители в дополнительных номинациях:
- – «Самый юный» – Настя Слепцова, Евгений Кустов, Анна Пономаренко, Максим Петров, Слава Петров;
- – «За волю к победе» – Анатолий Дехнич (80 лет);
- – «Дружная семья» – семья Рыловых, семья Ромащенко;
- – «Самый дружный коллектив» – факультет физической культуры и спорта БГПУ, прогимназия Благовещенска.
Победители лыжных состязаний получили медали, кубки с символикой «Лыжни-2020» и другие призы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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