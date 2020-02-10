Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй
В субботу, 8 февраля, не стало благовещенца Вадима Ваяйя, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. Ему было всего 18 лет.
Как сообщало Амур.инфо, рак печени молодому человеку диагностировали в марте 2018 года. В январе 2019 года в южнокорейской клинике было проведено полное обследование и химиотерапия. В марте текущего года Вадима ждали в корейской клинике «Медицинский центр университета Кёнхи» в Сеуле для дальнейшего лечения.
О своем состоянии Вадим рассказывал на странице в социальной сети. 22 января он поделился с подписчиками, что его положили в паллиативное отделение из-за анемии, ему переливали кровь.
О том, что Вадима не стало, сообщила его мама Галина в своем Инстаграме, где она выложила трогательное видео с фотографиями сына. 15 сентября ему исполнилось 18 лет.
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Люблю тебя. Ты останешься навсегда в моем сердце ❤️❤️❤️ ⠀ Мне будет тебя не хватать. Ты мой самый светлый, самый чистый человек, самый любимый. ⠀ Приходи ко мне во снах. Я буду тебя там ждать всегда. Всегда. Там с тобой мы будем бегать, держась за руки, как мы это делали, когда были наедине. ⠀ Я при жизни всегда говорила тебе, что люблю. Мы почти всегда обнимались прощаясь. Прости меня, если я что-то делала не так. Люблю тебя ❤️ ⠀ Я благодарю всех, кто нас поддерживал в трудные минуты его жизни, благодарю всех, кто также как и мы с ним, верил в его выздоровление. Но, увы, за крайние пару дней, ему стало нехорошо. ⠀ Моя ВЕЧНАЯ память о тебе, мой первенец Вадим. ❤️❤️❤️
Редакция Амур.инфо присоединяется к многочисленным соболезнованиям семье Вадима.
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