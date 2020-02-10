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Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй

Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй
Фото: Амур.инфо

В субботу, 8 февраля, не стало благовещенца Вадима Ваяйя, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. Ему было всего 18 лет.

Как сообщало Амур.инфо, рак печени молодому человеку диагностировали в марте 2018 года. В январе 2019 года в южнокорейской клинике было проведено полное обследование и химиотерапия. В марте текущего года Вадима ждали в корейской клинике «Медицинский центр университета Кёнхи» в Сеуле для дальнейшего лечения.

О своем состоянии Вадим рассказывал на странице в социальной сети. 22 января он поделился с подписчиками, что его положили в паллиативное отделение из-за анемии, ему переливали кровь.

О том, что Вадима не стало, сообщила его мама Галина в своем Инстаграме, где она выложила трогательное видео с фотографиями сына. 15 сентября ему исполнилось 18 лет.

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Люблю тебя. Ты останешься навсегда в моем сердце ❤️❤️❤️ ⠀ Мне будет тебя не хватать. Ты мой самый светлый, самый чистый человек, самый любимый. ⠀ Приходи ко мне во снах. Я буду тебя там ждать всегда. Всегда. Там с тобой мы будем бегать, держась за руки, как мы это делали, когда были наедине. ⠀ Я при жизни всегда говорила тебе, что люблю. Мы почти всегда обнимались прощаясь. Прости меня, если я что-то делала не так. Люблю тебя ❤️ ⠀ Я благодарю всех, кто нас поддерживал в трудные минуты его жизни, благодарю всех, кто также как и мы с ним, верил в его выздоровление. Но, увы, за крайние пару дней, ему стало нехорошо. ⠀ Моя ВЕЧНАЯ память о тебе, мой первенец Вадим. ❤️❤️❤️

Публикация от Ваяю Красоту 💋 Галюнина Я (@elsy_galyunina)

Редакция Амур.инфо присоединяется к многочисленным соболезнованиям семье Вадима.

Просмотров всего: 3088

#жизнь #здоровье #память

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Соболезнования родным.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Сил маме...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    соболезнование и сил маме...

    Светлая память Вадиму Ваяйю, мальчику, которого не спасли...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    31 минута назад

    Земля пусть тебе будет пухом парень..

  • Монстриха

    Монстриха
    23 минуты назад

    господи, какой молодой..

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    11 минут назад

    Очень жаль(((

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