Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй

Фото: Амур.инфо

В субботу, 8 февраля, не стало благовещенца Вадима Ваяйя, который последние два года боролся с онкологическим заболеванием. Ему было всего 18 лет.

Как сообщало Амур.инфо, рак печени молодому человеку диагностировали в марте 2018 года. В январе 2019 года в южнокорейской клинике было проведено полное обследование и химиотерапия. В марте текущего года Вадима ждали в корейской клинике «Медицинский центр университета Кёнхи» в Сеуле для дальнейшего лечения.

О своем состоянии Вадим рассказывал на странице в социальной сети. 22 января он поделился с подписчиками, что его положили в паллиативное отделение из-за анемии, ему переливали кровь.

О том, что Вадима не стало, сообщила его мама Галина в своем Инстаграме, где она выложила трогательное видео с фотографиями сына. 15 сентября ему исполнилось 18 лет.

Редакция Амур.инфо присоединяется к многочисленным соболезнованиям семье Вадима.