Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 0

Художник рисует портреты людей, которые становятся шедеврами искусства

Художник рисует портреты людей, которые становятся шедеврами искусства
Фото: instagram.com/damianlechoszest/

Все меньше художников используют для создания портретов масло. Польский художник Дамиан Лехошест не использует новомодные способы создания картин и создает настоящие шедевры.

Чтобы показать достоинство своих работ, художник ставит моделей возле нарисованных портретов, чтобы сравнить. И эти работы не впечатлить просто не могут.

На создание одного сюжета у автора уходит от нескольких дней до одного месяца. Мужчина пишет исключительно с натуры, чтобы сходство с моделью было не только внешнее, но и эмоциональное.

«Я работаю с этими моделями. Не рисую по картинке из Интернета – мы проводим целые дни вместе. Для более крупных картин я оформляю весь интерьер в своей студии, чтобы герои всегда могли видеть, что же будет в итоге», – цитирует художника Life.

Рисованием Дамиан увлекся еще в детстве, начинал он с иллюстраций к сказкам и прорисовкой персонажей к комиксам. Родители вовремя заметили талант и дали ребенку возможность творить.

Сначала Дамиан брал частные уроки у учителя рисования в его родном городе Баборуве. После молодой человек поступил в художественный колледж в Ополе, чтобы стать настоящим профессионалом.

Годы практики и изучения биологии, психологии и физиологии зрения сделали Лехошеста одним из великих мастеров, чьё имя, вероятно, останется в истории европейского искусства.

Просмотров всего: 821

#жизнь

распечатать


Общество

Ушел из жизни амурский инфекционист, заслуженный врач РФ Валентин Фигурнов

Общество 5

Скончался боровшийся с раком амурчанин Вадим Ваяй
Общество 6

В Благовещенске определили список дворов, которые благоустроят в 2020 году
Общество 9

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь