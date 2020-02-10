Художник рисует портреты людей, которые становятся шедеврами искусства

Все меньше художников используют для создания портретов масло. Польский художник Дамиан Лехошест не использует новомодные способы создания картин и создает настоящие шедевры.

Чтобы показать достоинство своих работ, художник ставит моделей возле нарисованных портретов, чтобы сравнить. И эти работы не впечатлить просто не могут.

На создание одного сюжета у автора уходит от нескольких дней до одного месяца. Мужчина пишет исключительно с натуры, чтобы сходство с моделью было не только внешнее, но и эмоциональное.

«Я работаю с этими моделями. Не рисую по картинке из Интернета – мы проводим целые дни вместе. Для более крупных картин я оформляю весь интерьер в своей студии, чтобы герои всегда могли видеть, что же будет в итоге», – цитирует художника Life.

Рисованием Дамиан увлекся еще в детстве, начинал он с иллюстраций к сказкам и прорисовкой персонажей к комиксам. Родители вовремя заметили талант и дали ребенку возможность творить.

Сначала Дамиан брал частные уроки у учителя рисования в его родном городе Баборуве. После молодой человек поступил в художественный колледж в Ополе, чтобы стать настоящим профессионалом.

Годы практики и изучения биологии, психологии и физиологии зрения сделали Лехошеста одним из великих мастеров, чьё имя, вероятно, останется в истории европейского искусства.