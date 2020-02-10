В Благовещенске «Чайф» дал отсчет юбилейному туру в честь 35-летия

Этот юбилейный тур был одним из самых ожидаемых в Благовещенске за последнее время. Группа «Чайф» нечасто балует поклонников своими гастролями: в последний раз приезжали в 2015 году, поэтому публика успела соскучиться. Результат — полный зал. А музыканты, в свою очередь, подарили аудитории свой двухчасовой концерт.

Для старта празднования своего 35-летия «чайфы» выбрали Благовещенск: им понравилось название города – от «город Благой Вести».

К назначенному времени поклонники повалили валом в зал Grand Arena Ostrova, по пути прихватывая «чайфовую» оранжевую атрибутику: футболки, кепки, косынки, диски и многое другое, которое продавалось здесь в изобилии.

Концерт начался без прелюдий: музыканты, как свои в доску парни, шагнули на сцену, помахали в зал и грянули «Рок – мой выбор». Концерт сразу набрал «высоту», потому что случайных людей на нем не было: публика, похоже, знала все песни от начала до конца.

«Предупреждала меня мама – как о стенку горох, о мама, рок-н-ролл – мой выбор, этот выбор не плох», — зажмуривая глаза, распевал Владимир Шахрин и было видно: он явно кайфовал. Слева приплясывал Владимир Бегунов – еще одна легендарная личность «Чайфа», он был в интересной кепочке, с колоритными усами и бородкой, авторитетно кивал и периодически выдавал «соляки».

После первой же песни зал взревел, люди начали кричать названия хитов, но Владимир Шахрин парировал: «Подсказывать артисту — глупейшее занятие: он не слышит, не понимает и ему по барабану», если причесать ремарку литературно.

Народ вовсю делал селфи на фоне сцены, танцевал и кричал в знак восторга. Люди плясали даже в вязаных оранжевых шапочках, доказывая, что имидж – всё.

В сет вошли даже песни из 80-х, как например, «Оставь нам нашу любовь» — как признался Шахрин, исполняется она нечасто. Зато «Давай вернемся», «Пусть все будет так, как ты захочешь», «Время не ждет» и другие звучат по радио каждый день. В некоторые из них певец вставлял «геотег» Благовещенска, чему несказанно радовалась публика.

«Друзья, я вас поздравляю, к юбилею мы сделали подарок в конце прошлого года, это новый альбом “Слова на бумаге”. Мы не будем мучить и исполнять весь альбом, вы услышите две песни», — анонсировал Владимир Шахрин, и они прозвучали: о соцсетях в стиле регги «Что мы делали в прошлом году» — о том, как жизнь превращается в открытый экран, и «Все девушки Бонда». По всему, новьё зашло. Альбом писался почти шесть лет!

«Кто знает всего три песни в нашем репертуаре, вы все три их и услышите!» — под всеобщий смех и ликование публики на концерте заявил Шахрин. Зазвучали первые аккорды «Ой-йо», народ вскричал «о-о-о» и быстро потянулся к сцене, вскочили даже люди с сидячих мест. Эту песню пел весь зал, впрочем, как и «Аргентина-Ямайка 5:0».

В середине концерта «Чайфу» принесли связку оранжевых шаров, придав концерту еще больший колорит.

Выступление закончилось спустя два часа, потом была большая фотосессия, на которую «чайфы» вышли без проблем. Поклонники спрашивали, почему группа так редко приезжает в Благовещенск. Музыканты объясняли это тремя причинами: большой удаленностью, дороговизной дальних поездок и нежеланием заработать все деньги мира.

«Я поругал бы тех, кто не пришел на концерт. Когда у нас в Екатеринбурге происходит важный концерт, я всегда думаю, что посмотреть кино или сходить в ресторан я могу и завтра. А “Чайф” приезжает раз в пять лет. Поэтому теперь у вас есть шанс сесть в поезд и поехать в Хабаровск, где 11 февраля у нас концерт. Догоняйте уж!» — напоследок в интервью сказал Владимир Шахрин.

Впереди у «Чайфа» – Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск. После этого группа вернется домой, а уже с 28 февраля отправится в большой тур, который завершится в ноябре в Санкт-Петербурге.

Подробнее о концерте - в блоге Культпросвет.